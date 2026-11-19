Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, a débuté ce jeudi, sa cotation à 91,30 dollars le baril, soit une baisse de 1,88 dollar par rapport à l'ouverture de mercredi.

Cette vente de pétrole brut, à livrer en janvier 2027, intervient alors que le marché cherche à se prémunir contre de nouvelles perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient, suite à des informations selon lesquelles le président des États-Unis, Donald Trump, envisageait de nouvelles actions militaires contre l'Iran.

Le prix du Brent sert à fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également une référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE, sigle en portugais) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.