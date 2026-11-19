Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de l'entrée en vigueur, par décret, du projet de loi de finances rectificative 2026, a annoncé, jeudi 19 novembre, le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.

"Le président de la République, gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État, a décidé de la mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative [de] l'année 2026, à travers le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026", a écrit M. Ba dans un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence de la République.

L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de finances rectificative 2026, mardi 3 novembre.

Le groupe Pastef, majoritaire à l'Assemblée nationale, a soutenu, pour justifier ce rejet, que les députés ne disposaient pas de l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier "le réalisme des prévisions de ressources et de dépenses contenues dans le projet de loi de finances rectificative".

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L'Assemblée nationale a rejeté, mercredi 18 novembre, une partie du projet de loi de finances 2027 comprenant les recettes, les autorisations de dépenses du budget général et les opérations d'emprunt au titre de la dette publique, une décision qui l'empêche, selon son président, Ousmane Sonko, de poursuivre l'examen des autres parties du texte.

"L'Assemblée nationale vient de rejeter la première partie du projet de loi de finances de l'année 2027", a déclaré M. Sonko.

Il a annoncé cette décision après que 128 des 165 membres de l'institution parlementaire ont voté contre les recettes, les autorisations de dépenses du budget général et les opérations d'emprunt au titre de la dette publique proposées par le gouvernement.

Dix-huit députés ont voté pour l'adoption de cette partie du texte, trois abstentions ont été dénombrées.

"La seconde partie de la loi de finances de l'année 2027 ne peut pas être soumise à l'Assemblée nationale avant l'adoption de la première partie", a ajouté Ousmane Sonko en invoquant la législation relative aux lois de finances.

Les divergences entre le gouvernement et l'Assemblée nationale ne cessent de s'aggraver depuis que l'exécutif a rejeté une proposition de loi relative aux fonds spéciaux alloués à certaines institutions, à des missions diplomatiques, etc.