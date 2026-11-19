Dakar — La livraison de jeudi de la presse quotidienne traite principalement du rejet, par les députés, d'une partie du projet de loi de finances initiale 2027.

Après près de douze heures de débats, la majorité parlementaire a repoussé, mercredi, la première partie du projet de loi de finances 2027, rapporte Le Soleil, ajoutant que le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, "a justifié ce rejet par un manque de rigueur et de transparence du gouvernement".

"Nouveau revers pour l'exécutif", peut-on lire à la une de Sud quotidien, selon lequel les députés de la majorité parlementaire Pastef "ont massivement rejeté le rapport de la commission des finances relatif aux considérations générales du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027".

A la suite du rejet de la première partie du projet de loi de finances initiale 2027 comprenant les recettes, les autorisations de dépenses du budget général et les opérations d'emprunt au titre de la dette publique, la discussion de la seconde partie de la loi est suspendue.

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Dès lors, l'Assemblée nationale se voit contrainte d'abandonner son calendrier établi portant sur l'examen du budget, précise le quotidien L'As.

"Au terme d'un marathon parlementaire de plus de dix heures ce mercredi 18 novembre 2026, l'Assemblée nationale a infligé un revers cinglant à l'exécutif en rejetant massivement le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 ainsi que la loi de finances rectificative (LFR) 2026", avance le journal Le Quotidien.

Il ajoute que malgré le plaidoyer technique du ministre des Finances, Cheikh Diba, seuils 18 députés sur 146 ont soutenu le texte, "plongeant le Sénégal dans une zone de fortes turbulences institutionnelles et budgétaires".

Pastef, parti majoritaire à l'Assemblée nationale, reste "inflexible", note Walfquotidien, selon lequel le rejet, par les députés, de la loi de finances initiale (LFI) 2027 est une "conséquence logique du rejet en commission des projets de budgets des ministères et des institutions".

"Confirmé. Officiel. Un camouflet massif [pour le gouvernement]. Deux budgets rejetés d'affilée par sa propre 'majorité'. Du jamais vu au Sénégal. Pastef donne à l'Assemblée nationale sa crédibilité institutionnelle", relève Libération.

"Visiblement dépassé par les rejets tous azimuts des lois de finances rectificative et initiale, le ministre des Finances, Cheikh Diba, a cru bon de supplier les députés de la majorité de voter son budget. L'argentier de l'Etat a même demandé au président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, de voler à son secours. Mais rien n'y fait", écrit Sud Quotidien.

L'Assemblée nationale "rejette tout malgré les supplications de Diba", note également le quotidien Les Echos, pendant que Le Soleil relaie les mises en garde du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.

"Au-delà du Projet de loi de finances initiale pour 2027, a-t-il dit dans ses propos cités par le journal, c'est la continuité de l'action publique, la crédibilité des engagements de l'Etat et la capacité du pays à affronter ses difficultés qui sont en jeu [...]".

"Il [Cheikh Diba] cite les risques de retard dans l'exécution des dépenses sociales et des investissements publics, des contraintes sur la trésorerie de l'Etat et des difficultés dans la mobilisation des financements extérieurs", indique L'As.

Yoor-Yoor souligne qu'aux appels à sauver le projet de loi de finances initiale lancés par le ministre Cheikh Diba, "le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a opposé une fin de non-recevoir au nom de la sincérité budgétaire".

"Assumant le rejet du texte, ajoute la même publication, il a fustigé le manque de collaboration du ministère des Finances et l'exclusion du Parlement des négociations avec le FMI", le Fonds monétaire international.

Selon Yoor-Yoor, M. Sonko fait valoir que "l'exécutif tente de faire valider aux députés des engagements pris sans" les députés. "S'il met en garde contre toute pression politique et refuse tout compromis sur un texte qu'il qualifie d'insincère, le chef du Parlement maintient toutefois la porte ouverte au dialogue pour rebâtir un budget crédible".