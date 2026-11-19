Dakar, 19 nov (APS) - Le film "Ebinto" du réalisateur ivoirien Luc Gnépa a été projeté en avant-première, mercredi soir à Dakar, avec l'ambition de faire découvrir aux jeunes générations l'univers littéraire de l'écrivain Amadou Koné à travers l'adaptation de son roman "Les Frasques d'Ebinto".

Ce film dramatique d'1 heure 55 minutes est une adaptation cinématographique de ce classique de la littérature ivoirienne, inscrit au programme scolaire depuis plus de 30 ans.

Il relate l'histoire du jeune Ebinto, un brillant lycéen partagé entre ses passions, ses amours et ses ambitions dans la Côte d'Ivoire des années 1970.

Malheureusement, ses choix impulsifs le plongent dans une spirale de conséquences tragiques, avec notamment la mort de Monique, une jeune femme qui ne demandait rien d'autre que son amour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est une histoire qui a marqué l'imaginaire de beaucoup d'Ivoiriens, et d'Africains aussi. Il était important pour nous de porter cet univers à l'écran afin de leur permettre de revivre les émotions ressenties à la lecture. Il s'agissait également de faire connaître cette oeuvre à la nouvelle génération qui n'a pas forcément eu la chance de la lire", a déclaré le réalisateur.

S'exprimant face à la presse au terme de la projection, M. Gnépa a souligné l'importance pour son équipe de permettre au public de "rêver" à travers cette production.

"Il fallait apporter une petite touche de magie et de suspense, puisque cette histoire ne comporte pas beaucoup de rebondissements. C'est un drame linéaire. Il était nécessaire d'intégrer des éléments qui permettent aux spectateurs d'être touchés", a-t-il indiqué.

Il a expliqué comment ce jeune homme "pétri de talent a malheureusement vu sa vie basculer" à cause "d'un désir momentané", alors qu'il s'était fixé pour objectif de réussir afin d'aider sa mère.

"Une jeune fille aussi, qui était très studieuse à l'école, a vu sa vie basculer pour une petite idylle d'un soir. Il est important pour nous, jeunes, de savoir que nous avons certes beaucoup de rêves et d'objectifs, mais qu'il faut savoir faire les bons choix", a-t-il précisé.

De son côté, le comédien ivoirien Ephraïm Oka, qui incarne le rôle d'Ebinto, a souligné à quel point cette histoire tragique pourrait arriver à n'importe qui en raison de mauvais choix.

"Ce jeune homme qui avait un rêve voit toutes ses ambitions s'écrouler du jour au lendemain, justement parce qu'il a cédé à ses pulsions. C'est une histoire que j'ai lue et je pense qu'elle pourrait arriver à n'importe quel être humain", a-t-il soutenu.

Sorti en salles le 15 octobre 2026 en Côte d'Ivoire, "Ebinto" a déjà enregistré plus de 50 000 entrées en Côte d'Ivoire et en France, avec de nombreuses séances ayant affiché complet à Abidjan.

Le long-métrage a également été projeté en avant-première internationale le 29 octobre au Grand Rex à Paris, devant plus de 2 500 spectateurs.

Il totalise par ailleurs, onze nominations au Regal Film Festival and Awards (REFFA) au Ghana, dont celles du Meilleur film et du Meilleur réalisateur, ainsi qu'une sélection officielle au Mashariki African Film Festival 2026.