Passy — Les membres de la délégation de la République de Guinée, venus s'inspirer de l'expérience de développement local du Sénégal, ont salué le modèle de réussite du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).

La mission guinéenne séjourne au Sénégal du 16 au 21 novembre 2026 pour s'imprégner de l'expérience du PUDC. Elle est organisée avec l'appui du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).

La délégation conduite par l'ambassadeur Kabelé Soumah, secrétaire général du ministère guinéen du Plan et de la Coopération internationale, a visité, mercredi, plusieurs réalisations du PUDC dans différentes localités des régions de Kaolack et Fatick.

Après une séance de travail avec le gouverneur de la région de Kaolack, Guedj Diouf, la délégation guinéenne, en compagnie des équipes du PNUD et du PUDC, s'est rendue, tour à tour, à Keur Bakary Cissé et Kébé Ansou pour visiter des sites d'électrification rurale et échanger avec les populations.

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Les membres de la délégation se sont également rendus à Sokone ainsi qu'à Passy et Darou Ndiayène où ils ont visité une piste rurale réalisée par le PUDC.

Ce jeudi, après une séance de travail avec la gouverneure de la région de Fatick, Ngoné Cissé, ils iront visiter un site de fourniture d'équipements post-récolte à Ouyal Sandé et un poste de santé à Ndiob.

"Nous sommes pleinement satisfaits d'abord des interventions faites, qui nous suggèrent des pistes que nous allons prendre en compte dans la mise en oeuvre de notre programme de développement local en cours d'exécution avec nos partenaires techniques et financiers", a déclaré le secrétaire général du ministère guinéen du Plan et de la Coopération internationale.

Il a rappelé que leur mission intervient dans un contexte marqué par la préparation d'un nouveau programme de développement local destiné à accompagner la mise en oeuvre du programme Simandou 2040, qui ambitionne de renforcer la gouvernance territoriale, réduire les inégalités et améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base.

"Donc, pour nous c'est une leçon, parce que le PUDC est un modèle de réussite en matière de développement local", a insisté Kabelé Soumah au terme de la première journée de cette tournée de deux jours (18-19 novembre 2026) dans les régions de Kaolack et Fatick.

Pour Alassane Ba, représentant-résident adjoint du PNUD en Guinée, la délégation guinéenne s'enrichit de l'expérience de la mise en oeuvre du PUDC et va tirer les enseignements nécessaires pour voir comment elle pourra améliorer la formulation et la mise en oeuvre du programme de développement local en Guinée.

"La Guinée a lancé un programme de développement socio-économique (...) avec des projets allant dans le sens de promouvoir à la base. Il y a le programme de développement local qui vise à apporter un paquet d'interventions multisectorielles pour aider à sortir de la pauvreté et de la vulnérabilité une bonne partie de la population et accélérer l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)", a-t-il souligné.