Saint-Louis — La commune de Ndiébène Gandiol, située à une vingtaine de kilomètres de Saint-Louis va accueillir, ce jeudi, la célébration de la journée mondiale des toilettes au Centre "Tabax Nité", a appris l'APS.

Placée sous le thème "Des toilettes sûres pour un avenir équitable", la journée sera présidée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye.

Le choix de Ndiébène Gandiol traduit également la volonté de rapprocher les politiques publiques des territoires et de mettre en lumière les enjeux de l'assainissement au niveau des collectivités territoriales, renseigne une note conceptuelle remise à la presse lors d'un panel d'échanges tenu mercredi à Saint Louis en prélude à cette journée

Le panel d'échanges techniques sur des aspects portant sur des toilettes sûres est à l'initiative de la Direction de l'assainissement du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA) .

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"L'accès à des toilettes sûres contribue à la dignité des populations", a soutenu le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, soulignant la nécessité de "démocratiser" l'assainissement.

A travers ce cadre de réflexion , a t-il souligné, il s'agit de "disposer de contributions pertinentes pour rendre davantage rationnelle la politique publique consistant à faire accéder l'assainissement à l'ensemble des populations, en démocratisant son accès", a déclaré le chef de l'exécutif régional.

Le Directeur de l'assainissement, Omar Sène a, pour sa part, adressé des mots de remerciement à l'ensemble des parties prenantes qui ont participé à ce panel d'échanges techniques sur des aspects portant sur des toilettes sûres, notamment pour les femmes et les filles.

Il a, par ailleurs, rappelé que cette activité intervient en marge de la journée mondiale des toilettes, dont la cérémonie officielle est prévue ce jeudi au centre Tabax Nité, dans le Gandiolais.

Cette célébration s'inscrit dans la dynamique de réalisation des Objectifs de développement durable, notamment dans l'ODD 6, lequel vise à garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et assainissement gérés de façon durable, ajoute le texte.