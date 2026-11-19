Mbao — Le réseau d'opticiens Lapaire Sénégal a inauguré mercredi une nouvelle agence à Grand-Mbao, en banlieue dakaroise, pour rapprocher les soins oculaires des populations locales, a constaté l'APS.

"Nous ouvrons notre nouvelle agence ici à Grand-Mbao, pour essayer d'être encore plus proche des populations", a expliqué Pape Salif Diagne, responsable de l'agence de Grand-Mbao.

"Mbao est une grande ville où il y a également des populations qui ont besoin de soins oculaires. Nous sommes donc là pour leur offrir un service accessible à toutes les bourses", a-t-il ajouté.

S'exprimant en marge de la cérémonie d'ouverture, il a précisé que Lapaire Sénégal, déjà présente dans plusieurs quartiers de la capitale, poursuit son expansion vers la banlieue et d'autres localités du pays, dans le cadre de sa stratégie de proximité et d'accessibilité aux soins visuels.

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"Nous proposons des tests de vue gratuits à toute personne qui se présente en agence. Nous offrons également des lunettes adaptées à chaque défaut visuel, assorties d'un suivi", a-t-il indiqué.

M. Diagne a salué les populations pour leur ouverture et leur adhésion aux produits et services proposés, indiquant que la nouvelle agence accueille en moyenne une cinquantaine de patients par jour.

Au-delà du Sénégal, le réseau panafricain d'opticiens est présent dans une dizaine de pays.