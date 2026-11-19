Mabo — La quatrième édition du festival "Kay Wane Sa Talent" (Venez montrer votre talent) se tiendra samedi à Mabo, dans la région de Kaffrine (centre), a appris l'APS de son initiateur, Samba Fall.

Selon M. Fall, cette manifestation entend offrir un cadre d'expression aux jeunes talents et contribuer à la promotion des activités artistiques et culturelles dans cette localité du département de Birekelane.

"Il y aura plusieurs prestations artistiques, notamment du rap, du ngoyane, du mbalakh, de la danse et du théâtre", a-t-il annoncé.