Thiès — Le maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, a présenté mercredi le projet de construction, au sein de sa commune, d'une ville moderne dénommée Smart City, une initiative présentée comme une contribution à la création massive d'emplois, seule réponse à l'émigration irrégulière, selon l'édile.

"Le programme que nous avons engagé vise à faire de Notto Diobass Smart City un territoire moderne, qui prend en compte l'ensemble des préoccupations d'un habitat moderne, en termes d'assainissement, d'infrastructures sociales, sanitaires, mais surtout qui intègre les questions économiques, notamment l'entreprise et l'industrialisation", a indiqué le maire Alioune Sarr.

L'édile a rassuré que "tout ce qui sera fait, le sera conformément à la législation sénégalaise, [afin que] le projet permette à la jeunesse d'accéder à l'emploi, aux familles d'avoir des centres de santé conformes, des écoles de formation professionnelles".

Alioune Sarr prenait part à une réunion de partage du comité régional de développement (CRD) sur le projet de construction d'une ville moderne (Smart City) dans la commune Notto Diobass.

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Selon l'édile, l'ensemble des grandes infrastructures du projet Notto Diobass Smart City seront réalisées en zone terroir.

Pour lui, le foncier doit être un instrument de développement qui crée des richesses, de l'emploi, de la valeur ajoutée au niveau des communes.

"C'est pourquoi ce projet va fixer les populations, en leur permettant d'avoir des infrastructures économiques [nécessaires pour] réussir sur place", a-t-il dit.

"Notre objectif, c'est de permettre aux populations de naître à Notto Diobass, d'y étudier, d'y vivre, de s'y soigner, d'y travailler", a indiqué Alioune Sarr.

Selon lui, "la seule réponse à l'émigration clandestine, c'est la création massive d'emplois, ce qui ne peut être fait qu'à travers l'industrie et la transformation".

"Notto Diobass Smart City est un projet de transformation territoriale, un projet agroindustriel que tout le monde doit soutenir", a insisté M. Sarr.

La seule façon de fixer les populations, c'est de mettre à leur disposition des infrastructures économiques leur permettant d'avoir un pouvoir d'achat, des ressources qui leur permettent de vivre dignement, a-t-il poursuivi.

"C'est ce que le projet Notto Diobass Smart City propose : faire en sorte que notre le foncier soit un instrument de développement et de valorisation", a-t-il conclu.