Gossas — Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a octroyé un financement d'un dix millions de francs CFA à onze groupements de promotion des femmes du département de Gossas (centre), à raison de 750 mille francs CFA par groupement.

La remise de ce financement a eu lieu au cours d'une cérémonie présidée mercredi par le préfet du département de Gossas, Georges Samba Faye, en présence du directeur général du 3FPT, Soulèye Kane, du directeur du Centre de développement de l'éducation (EDC Sénégal), Sény Diop, entre autres personnalités.

"Ce que nous avons fait aujourd'hui est une parfaite illustration de l'engagement" des pouvoirs publics sénégalais de "faire du Sénégal un pays rayonnant et exemplaire où chacun y trouve sa place et que celle de la femme soit la place la plus prompte et la plus privilégiée", a déclaré Soulèye Kane.

D'après M. Kane, EDC Sénégal a déboursé 8 250 000 francs CFA auxquels le 3FPT a ajouté 1 750 000 pour porter le total à 10 millions non remboursables au profit des femmes des six communes du département de Gossas.

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Le directeur de EDC Sénégal, Sény Diop, a dit son espoir que ces femmes bénéficiaires puissent transformer ces ressources financières en véritables leviers de développement, pour prouver que lorsqu'on fait confiance aux femmes, on investit dans toute la communauté.

"Vos acquis contribueront à nourrir les familles, éduquer les enfants et dynamiser l'économie locale. Vous êtes et faites la fierté de notre projet, un modèle de réussite pour tout le département de Gossas", a lancé M. Diop.

"Obtenir un financement est une première étape mais le faire fructifier, et le pérenniser est le véritable défi à relever", a soutenu Sény Diop, avant de lancer aux bénéficiaires que l'avenir économique du département de Gossas "repose en grande partie" sur leurs épaules.

Au nom des différentes bénéficiaires, Fatou Mbacké a soutenu que ces formations et ces financements représentent bien plus qu'un simple accompagnement financier.

"Ils constituent pour nous une véritable opportunité de transformation de nos conditions de vie, de renforcement de nos compétences et de développement de nos activités génératrices de revenus", a-t-elle déclaré.

L'autonomisation des femmes est un levier essentiel du développement de leurs communautés, d'autant que "lorsqu'une femme dispose de compétences, de moyens financiers et d'un accompagnement adéquat, c'est toute une famille et toute une communauté qui en bénéficient", a-t-elle dit.

Elle a pris l'engagement, au nom de toutes les bénéficiaires, de faire un bon usage de cet appui dans un esprit de solidarité, de responsabilité et de transparence.

"Nous réaffirmons notre engagement à accompagner toutes les initiatives qui contribuent à l'autonomisation économique et sociale des femmes", a indiqué Mme Mbacké.

Le préfet du département de Gossas, Georges Samba Faye, a invité les bénéficiaires à fructifier les financements reçus, pour que les efforts consentis ne soient pas vains, afin que d'autres investissements soient réalisés dans le département de Gossas.