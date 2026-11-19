Touba — La recherche scientifique peut contribuer au renforcement du partenariat entre les universités marocaines et sénégalaises à travers le développement de projets communs, a indiqué mercredi à Touba le recteur de l'Université Cheikh Ahmadou Khadim (UCAK), Pr Lamine Guèye.

"Après deux jours d'échanges, il y a déjà une naissance de projets de recherche. Et c'est cela qui va renforcer le partenariat avec leur université et avec le Maroc de manière générale", a déclaré M. Guèye, en marge de la visite d'une délégation de l'Université Ibn Zohr d'Agadir (Maroc).

Il a rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre les deux établissements, portant notamment sur la formation, la recherche scientifique et la mobilité des enseignants et des étudiants.

Le recteur a salué une initiative qui traduit "l'engagement de l'Université Ibn Zohr dans la concrétisation de cet accord, à travers des échanges scientifiques autour du patrimoine, des civilisations et de l'histoire du Maroc et des pays du Sahel".

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Placée sous le thème "La recherche scientifique et son rôle dans le renforcement des relations maroco-sénégalaises", cette visite comprend notamment un colloque scientifique, des ateliers de formation sur le patrimoine manuscrit islamique en Afrique de l'Ouest et la méthodologie de la recherche en sciences humaines, ainsi que des visites culturelles.