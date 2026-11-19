Dakar — L'ancien Premier ministre Amadou Ba a suggéré, mercredi, la tenue d'un "dialogue" entre les pouvoirs exécutif et législatif sur le projet de loi de finances (PLF) 2027.

"Je ne parle pas de dialogue entre les hommes, mais de dialogue des institutions. Il existe des canaux pour cela", a-t-il dit lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée au PLF 2027.

"Il vaut mieux avoir un mauvais budget que de ne pas avoir de budget du tout", a soutenu M. Ba lorsque les députés examinaient le projet de loi de finances 2027.

Le leader de la Nouvelle Responsabilité (opposition) et ancien ministre de l'Économie et des Finances a appelé avec insistance à recourir au dialogue entre les institutions, le gouvernement et l'Assemblée nationale notamment, pour aplanir les "divergences politiques".

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"Quelles que soient les divergences politiques ou politiciennes, le dernier mot revient toujours aux techniciens chargés de la conception du document budgétaire", a-t-il ajouté en parlant du PLF.

Les questions budgétaires sont liées à "la souveraineté et [à] la sécurité nationales", estime le député.

L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de finances rectificative 2026 et une partie du projet de loi de finances 2027, à la suite de divergences qu'elle a eues avec le gouvernement.

Pastef, le parti politique d'Ousmane Sonko, le président de l'institution parlementaire, y est majoritaire.