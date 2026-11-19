Fiston Niyonzima, un ressortissant rwandais, qui circulait à moto avec deux de ses compatriotes, a trouvé la mort dans un accident de la route survenu le dimanche 15 novembre sur la route de Trio à Trou-aux-Biches. Fiston Niyonzima, 22 ans, qui était en croupe, a succombé à ses blessures le mardi 17 novembre. Une autopsie devra déterminer les causes de son décès.

Le deux-roues, une motocyclette blanche et rouge, transportait les trois ressortissants rwandais, domiciliés à Triolet. Elle était pilotée par Erneste Irahari, 22 ans également. En croupe se trouvaient Fiston Niyonzima et Olivier Tumwebaze, âgé lui de 23 ans. Il semblerait qu'à un moment, Erneste Irahari ait perdu le contrôle du deux-roues et que lui et ses deux compatriotes ont alors fait une chute.

À l'arrivée de la police sur les lieux, le conducteur et Fiston Niyonzima ont été retrouvés grièvement blessés. Le premier gisait sur la chaussée, tandis que le second se trouvait sur le bas-côté. Tous deux saignaient abondamment. Olivier Tumwebaze a, pour sa part, subi une blessure légère à la tête.

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Les trois blessés ont été pris en charge par des ambulanciers du Service d'Aide Médicale Urgente. Erneste Irahari a été transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo alors que les deux passagers ont été conduits à l'hôpital SSRN.

L'état de santé d'Erneste Irahari et de Fiston Niyonzima était jugé critique. Ce dernier a dû être admis à l'unité de soins intensifs (ICU) et placé sous respirateur artificiel tant son état était sérieux. Il a finalement succombé à ses blessures. Son corps a été transféré à la morgue en vue d'une autopsie.

Erneste Irahari a, quant à lui, été admis en neuro-réanimation. Olivier Tumwebaze, légèrement blessé, a reçu des soins avant d'être autorisé à rentrer chez lui.

L'enquête a également mis en lumière la situation administrative des trois ressortissants rwandais. Fiston Niyonzima était arrivé à Maurice le 8 juin dernier et son permis de séjour étudiant a expiré le 24 août. Erneste Irahari a débarqué dans l'île le 19 août, mais son permis a expiré le 13 octobre. Quant à Olivier Tumwebaze, arrivé le 30 octobre dernier, son permis de séjour étudiant reste valide jusqu'au 6 avril 2027.

Aucun alcootest n'a pu être pratiqué sur le conducteur de la moto après l'accident, celui-ci étant sous traitement médical. Selon les registres, la motocyclette est enregistrée au nom d'un homme domicilié à Mosque Road, Plaine-des-Papayes. L'enquête policière se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cet accident mortel.