Une opération menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a permis la découverte de 2,216 kg de cannabis dissimulé dans des hautparleurs, le mardi 17 novembre, au parc des conteneurs de Port-Mathurin, Rodrigues. Et 12 800 feuilles de papier à rouler étaient dans le même conteneur. Cette saisie a conduit à l'arrestation d'un maçon de 41 ans, Joseph Jean Alex Ravina, habitant Papayes. Un pêcheur de 31 ans, habitant Eau-Clair, qui aurait expédié les marchandises et réglé le coût du fret auprès de la Mauritius Shipping, a été interpellé puis relâché.

Un maçon arrêté

Les deux hommes ont d'abord été invités à accompagner les enquêteurs au parc des conteneurs à Port-Mathurin afin d'assister à une fouille de leurs marchandises. Les marchandises identifiées par eux ont été passées au scanner.

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Deux paires de haut-parleurs ont été démontées en présence des deux hommes. Les enquêteurs ont découvert deux colis en plastique transparent, contenant chacun quatre sachets hermétiquement scellés. À l'intérieur se trouvait une substance végétale verdâtre soupçonnée d'être du cannabis. Le poids total de la drogue saisie est estimé à 2,216 kg. Huit paquets contenant 12 800 feuilles de papier à rouler, ont aussi été découverts. Ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier distinct pour possession illégale d'articles prohibés.

Seul le maçon Joseph Jean Alex Ravina a été arrêté pour possession de cannabis destiné à la distribution, avec soupçon de trafic de drogue. Il est détenu au poste de police de Grande-Montagne. Les policiers devront notamment chercher à établir les responsabilités de ceux impliqués et déterminer la provenance de la drogue ainsi que sa destination finale.