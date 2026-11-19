Prenant cette situation très au sérieux, le ministre estime que les clubs féminins doivent bénéficier du même traitement que leurs homologues masculins, notamment en matière de financement et d'accompagnement.

À cet effet, il a annoncé que des mesures urgentes seront prises, en concertation avec les différentes parties prenantes, afin de mettre en place un mécanisme de financement au profit des équipes féminines. L'objectif est de veiller à ce que les joueuses ne soient plus privées des moyens nécessaires pour développer leur talent, réaliser leurs ambitions sportives et évoluer dans des conditions dignes et équitables.

Cet engagement a été pris mardi dernier à l'Assemblée nationale, en réponse à une question de la députée Véronique Leu-Govind. Celle-ci souhaitait notamment obtenir des précisions sur le montant des subventions accordées par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Mauritius Football Association (MFA) aux équipes féminines ayant participé à la Ligue nationale de football féminin. Il convient de rappeler que six clubs évoluent actuellement en Women's Super League. L'instauration d'un mécanisme de soutien financier équitable en faveur de ces équipes constituerait donc une avancée majeure pour promouvoir le football féminin, soutenir les clubs et favoriser son développement à Maurice.

Cette initiative forte du ministre Deven Nagalingum s'inscrit dans la continuité d'une autre mesure phare, largement saluée, visant à rendre gratuit l'accès aux infrastructures sportives placées sous la responsabilité du Mauritius Sports Council (MSC), et ce, depuis le 1er novembre 2026.

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