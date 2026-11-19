L'homme d'affaires Jean-Michel Lee Shim, 72 ans, a déposé une plainte au poste de police de Line Barracks, mercredi 18 novembre, pour un complot présumé visant à l'écarter du secteur hippique et des paris. Il met en cause l'Attorney General et le directeur général de la Financial Crimes Commission (FCC), ancien Chief Executive Officer de People's Turf PLC.

Il affirme que la Commission détiendrait déjà un document en vue de son arrestation, avant même son interrogatoire under warning. Disant craindre une arrestation imminente, il réclame une enquête urgente.

Cette plainte intervient alors que son audition à la FCC, dans le cadre de l'enquête sur SMS Pariaz Ltd, a été reportée pour des raisons de santé de son avocat. Il devrait être entendu au début de la semaine prochaine, au siège de la Commission, à Réduit-Triangle.