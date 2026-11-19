Mauritius Telecom (MT) a décroché le Telecom Innovation Award lors des Africa Tech Festival Awards 2026, organisés en marge de l'Africa Tech Festival, du 17 au 19 novembre, au Cap, en Afrique du Sud. Cette distinction récompense les initiatives de l'opérateur mauricien dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la connectivité, l'intelligence artificielle (IA), les solutions cloud, les paiements numériques et le soutien aux start-up.

MT était en compétition dans cette catégorie avec deux autres acteurs majeurs du secteur, Orange MEA et MTN Ghana. La récompense met notamment en lumière mytGPT, son outil d'IA dédié à l'éducation, qui alimente myt Learn, un tuteur intelligent destiné aux élèves du secondaire.

Parmi les solutions distinguées figure également myt SASE, une plateforme combinant réseau et cloud sécurisé pour les entreprises. L'engagement de l'opérateur en faveur de la formation numérique a aussi été salué à travers le myt Learning Hub Portal, qui met gratuitement des cours à la disposition de tous les Mauriciens.

Autre reconnaissance pour l'entreprise : son Chief Executive Officer, Veemal Gungadin, figurait parmi les finalistes du prix AI Leader of the Year.