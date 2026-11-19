La construction du nouveau pont de Riverside, à Phoenix, devrait démarrer au début du prochain exercice financier, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires et de la disponibilité des fonds. Le projet, estimé à environ Rs 21 millions, en est à l'étape de l'appel d'offres.

Répondant à une question parlementaire du député de La Caverne-Phoenix, Khushal Lobine, le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a indiqué que le cabinet Benchmark Consulting Engineers Ltd avait été désigné pour assurer la conception et la supervision du projet.

Les plans détaillés ont été finalisés le 2 août 2024, après avoir obtenu l'approbation de la Land Drainage Authority. Toutefois, le projet nécessite encore des acquisitions de terrains, dont les procédures sont toujours en cours auprès du ministère du Logement et des terres. Le droit d'accès au terrain a, en revanche, déjà été obtenu auprès d'Omnicane.

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Les travaux prévus comprennent notamment la démolition du pont existant et la construction d'un nouvel ouvrage de 36 mètres de long, dont 10mètres traverseront la rivière Mesnil. Des murs de soutènement en béton armé, des garde-corps, un nouvel éclairage ainsi qu'un escalier et une plateforme en béton armé sont également prévus. Par ailleurs, une étude de l'état des structures environnantes (dilapidation survey) et une investigation géotechnique seront réalisées avant le démarrage des travaux.

Le ministre a précisé que le consultant a soumis, le 6 octobre 2026, un projet de dossier d'appel d'offres, actuellement à l'étude. Le contrat n'a donc pas encore été attribué. Ajay Gunness a également assuré que le projet fait l'objet d'un suivi étroit de la part du ministre des Services publics, Patrick Assirvaden, et du junior minister aux Collectivités locales, Fawzi Allymun.