Renforcer l'accès aux technologies d'intelligence artificielle (IA) et explorer de nouvelles perspectives dans le secteur de l'éducation en Afrique. C'est l'objectif du partenariat stratégique conclu entre Cassava Technologies et Mauritius Telecom (MT), le mardi 17 novembre, au Cap, en Afrique du Sud, à l'occasion de l'Africa Tech Festival. Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord visant notamment à faciliter l'accès de l'opérateur mauricien à des modèles d'IA et à étudier le déploiement de sa plateforme éducative myt Learn sur de nouveaux marchés africains.

Cette collaboration repose sur la complémentarité de leurs infrastructures et de leurs compétences. Cassava Technologies met notamment à disposition son AI Factory située au Cap, alimentée par les technologies Nvidia et présentée comme le superordinateur le plus puissant d'Afrique. De son côté, MT apporte ses solutions d'IA, ses capacités en langues locales ainsi que son expérience opérationnelle dans le développement de services numériques.

Ziaad Suleman, Senior Vice President et Chief Executive Officer (CEO) pour l'Afrique du Sud et le Botswana chez Cassava Technologies, a souligné : «Concrétiser la promesse de l'IA en Afrique exige plus que du potentiel : il faut des infrastructures, des technologies et une expertise éprouvée.» Selon lui, cette alliance doit permettre de proposer des services d'IA et des solutions éducatives davantage adaptés aux réalités locales et accessibles à un plus grand nombre de marchés africains.

Pour Veemal Gungadin, CEO de MT, ce partenariat représente également une occasion de valoriser les compétences développées à Maurice. Il a indiqué : «Nous développons à Maurice des capacités en IA qui peuvent aussi servir d'autres marchés africains. Avec myt Learn, nous les mettons déjà à l'oeuvre dans nos écoles, au service des élèves et des enseignants.» Il a également insisté sur l'importance d'une IA de confiance, accessible et placée sous un contrôle humain réel.

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Sur le volet technologique, les deux partenaires examineront la possibilité d'utiliser l'AI Factory comme capacité de calcul supplémentaire, à la demande, pour les services d'IA de MT. Ils étudieront également l'accès aux modèles d'IA de CAIMEx, la plateforme de Cassava. Ces ressources viendraient compléter myt AI Cloud, l'infrastructure développée par MT à Maurice. Leur utilisation serait limitée aux charges de travail expressément autorisées par les clients.

Dans le domaine éducatif, l'accent sera mis sur myt Learn, avec une première évaluation des possibilités de déploiement dans les secteurs public et privé de l'éducation en Afrique du Sud, avant une éventuelle extension à d'autres marchés.

Déjà présente dans les écoles mauriciennes pour certains niveaux, cette plateforme propose des leçons guidées conformes aux programmes scolaires, un tuteur d'IA multilingue et des révisions personnalisées. Elle met également à la disposition des enseignants des indicateurs de performance et des outils permettant de corriger des travaux, de créer des tests et de préparer leurs cours.