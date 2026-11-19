Un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre Maurice et l'Union européenne (UE) a été conclu en août 2026, à l'issue de trois cycles de négociations entamés en avril dernier. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et des pêches, Arvin Boolell, mardi, en réponse à une question du député de Grand-Baie-Poudre d'Or, Ram Etwareea.

Le nouvel accord, accompagné de son protocole d'application, couvrira une période de quatre ans. Sa signature est prévue le mois prochain. Le ministre a toutefois précisé que les textes font actuellement l'objet d'un examen juridique et ne peuvent, à ce stade, être déposés au Parlement.

L'accord de partenariat initial entre Maurice et l'UE avait été signé le 21 décembre 2012 pour une durée de six ans, avant d'être reconduit tacitement pour des périodes successives de trois ans. Le protocole d'application actuellement en vigueur, signé le 21 décembre 2022, arrivera à échéance le 20 décembre 2026.

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En ce qui concerne les retombées du protocole 2022-2026, Arvin Boolell a indiqué que Maurice a bénéficié d'une contribution financière annuelle de 725000 euros. Cette enveloppe comprend 275 000euros destinés à soutenir la mise en oeuvre de la politique sectorielle des pêches, 175000 euros consacrés au développement de la politique maritime et de l'économie bleue, ainsi que 275 000 euros en contrepartie de l'accès des navires européens aux eaux mauriciennes, sur la base d'un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an.

Ces fonds ont notamment permis de moderniser le Fisheries Monitoring Centre, de renforcer le système de suivi des navires et les capacités de surveillance maritime afin de lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Le financement a également contribué à la mise en place d'un système électronique de déclaration des captures, à la rénovation des écloseries du Fisheries Research Centre d'Albion et à l'installation d'aides à la navigation dans différents passages maritimes autour de l'île.

Par ailleurs, 243 balises de localisation personnelles et 706 radios VHF ont été distribuées aux pêcheurs artisanaux afin d'améliorer leur sécurité et de faciliter les communications en cas de détresse. Une assistance technique a également été mobilisée pour l'élaboration de la stratégie mauricienne pour l'économie bleue.

Interrogé sur les bénéfices concrets de ces dispositifs pour les pêcheurs mauriciens, le ministre a souligné l'importance des équipements de sécurité, mais aussi de la formation. Le gouvernement entend notamment encourager les pêcheurs à étendre leurs activités au-delà des lagons, jusqu'aux eaux de Saint-Brandon, et à évoluer progressivement vers la pêche semi-industrielle.

Arvin Boolell a toutefois insisté sur la nécessité de bien préparer les opérateurs à cette transition, en veillant à ce qu'ils disposent de la formation, des compétences et des mesures d'accompagnement nécessaires.

Échanges tendus entre Arvin Boolell et Joanna Bérenger

Les terres des centres de production de semences et la situation de la filière cannière ont donné lieu à des échanges animés à l'Assemblée nationale, mardi. Le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, a été interpellé par plusieurs députés, notamment Manoj Seeburn, Raviraj Beechook et Joanna Bérenger. La séance s'est achevée sur une prise de bec entre le ministre et cette dernière, obligeant le «Deputy speaker», Veda Baloomoody, à intervenir.

Interrogé par Manoj Seeburn sur les perspectives d'exploration pétrolière et gazière dans les zones maritimes mauriciennes, le ministre a été appelé à préciser si le gouvernement envisageait de solliciter une expertise internationale et des partenariats stratégiques pour évaluer le potentiel commercial de ces ressources. De son côté, le député Beechook a questionné le ministre sur l'évolution du taux d'extraction du sucre au cours de la dernière décennie et les mesures envisagées pour soutenir les planteurs. Arvin Boolell a indiqué que, selon la Mauritius Cane Industry Authority, le taux d'extraction est resté relativement constant entre 2015 et 2025.

Il a toutefois évoqué plusieurs facteurs susceptibles d'influencer les variations, notamment les conditions climatiques, la qualité de la canne et l'efficacité des usines. Le ministre a également insisté sur la nécessité de regrouper les petits planteurs en coopératives, d'améliorer les terres, de privilégier des variétés adaptées et de renforcer l'irrigation.

C'est toutefois la question des centres de production de semences qui a provoqué les échanges les plus vifs, avec Joanna Bérenger. S'appuyant sur les observations du rapport de l'Audit, elle a évoqué l'attribution de terres de ces centres à des particuliers et demandé si une étude de faisabilité avait été réalisée. Arvin Boolell a défendu cette décision, affirmant que les terres concernées étaient en friche depuis plus de 20 ans et qu'un bénéficiaire avait permis leur réhabilitation. Le ministre a même répondu avant que Joanna Bérenger ne puisse compléter sa question poussant le «Deputy Speaker» à intervenir. Arvin Boolell a aussi évoqué l'attribution d'une parcelle à un proche de l'ancien speaker, Sooroojdev Phokeer.