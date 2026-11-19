En négociant avec cinq pays européens l'accueil de migrants déboutés du droit au séjour, Kigali s'installe au coeur d'une nouvelle stratégie migratoire de l'Union européenne. Derrière le discours de coopération, une question sensible : l'Afrique est-elle en train de devenir le sous-traitant des expulsions européennes ?

L'Europe veut éloigner ses frontières sans nécessairement les déplacer. Et le Rwanda pourrait bien devenir l'un de ses nouveaux points d'appui sur le continent africain. Le 16 novembre dernier, Kigali et cinq pays européens - Allemagne, Autriche, Danemark, Grèce et Pays-Bas - ont annoncé explorer la mise en place d'un dispositif d'accueil de migrants en situation irrégulière, frappés d'une décision définitive de retour.

Le principe est sensible : transférer au Rwanda des personnes que les États européens n'ont pas réussi à renvoyer dans leur pays d'origine. Il s'agit officiellement ni de demandeurs d'asile en attente de protection ni de personnes autorisées à séjourner en Europe. Les premiers transferts pourraient intervenir en 2027, après négociation des modalités concrètes.

Kigali, un partenaire africain devenu stratégique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pourquoi le Rwanda ? Le pays dispose d'une expérience dans l'accueil de réfugiés et de personnes évacuées de Libye, notamment à travers le mécanisme de transit de Gashora, mis en place avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Union africaine. Mais ce précédent humanitaire ne doit pas être confondu avec le nouveau projet : les personnes concernées, les objectifs et le cadre juridique sont différents.

Le Rwanda accueille déjà plus de 140 000 réfugiés et demandeurs d'asile, selon les données du HCR d'août dernier. Cette expérience constitue un argument pour lui. Elle soulève aussi une interrogation sur ses capacités d'accueil, alors que la plupart de ces réfugiés vivent dans des camps et dépendent encore largement de l'aide humanitaire.

Cent places pour commencer, une facture européenne

Le projet doit démarrer à petite échelle, avec une capacité annoncée d'environ cent personnes à la fois. La première phase néerlandaise concernerait des hommes adultes isolés, à l'exclusion des mineurs non accompagnés. Les personnes transférées pourraient bénéficier d'un hébergement temporaire, d'un accès aux soins, à l'éducation, au marché du travail et aux dispositifs d'intégration.

Qui paiera ? Les États européens partenaires devraient prendre en charge les frais de transfert, d'hébergement et d'intégration. Kigali affirme ne pas rechercher une rémunération pour accueillir ces personnes. Mais aucun budget global, montant par migrant ou calendrier financier détaillé n'a encore été rendu public. Le coût réel du dispositif reste donc à négocier.

Le précédent britannique, un avertissement

Le Rwanda connaît déjà cette partition. En 2022, le Royaume-Uni avait conclu avec lui un accord controversé pour y transférer des demandeurs d'asile arrivés irrégulièrement sur son territoire. La Cour suprême britannique avait jugé le dispositif illégal en novembre 2023, estimant notamment que les risques de refoulement n'étaient pas suffisamment écartés. Londres avait versé 290 millions de livres à Kigali avant l'abandon du programme.

Le coût total supporté par le gouvernement britannique avait atteint environ 715 millions de livres. Ce précédent rappelle qu'une politique migratoire externalisée peut se transformer en gouffre financier et en contentieux juridique. Les infrastructures préparées à l'époque, précisément le Hope Hostel et le complexe de Gahanga, pourraient être réutilisées, sans confirmation définitive à ce stade.

Droits humains : le point de rupture

C'est sur ce terrain que le projet suscite les plus fortes réserves. Des organisations de défense des droits humains redoutent des atteintes aux libertés, des détentions arbitraires et des risques de renvoi vers des pays où les personnes pourraient être persécutées. Les critiques s'appuient également sur le bilan politique du Rwanda et sur les accusations visant son rôle dans l'Est de la République démocratique du Congo.

La Commission européenne doit participer comme observatrice. Le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations sont associés aux discussions à titre consultatif et technique. Le respect du principe de non-refoulement et des garanties internationales sera déterminant : un accord avec un pays tiers ne saurait permettre de contourner les obligations européennes.

L'Afrique, nouvelle frontière de la politique migratoire européenne

Pour Kigali, l'initiative offre une occasion de renforcer son statut de partenaire diplomatique et de négociateur avec les puissances européennes. Pour les cinq capitales, elle répond à une pression politique intérieure : afficher une politique de retour plus ferme face à l'échec des expulsions. Mais l'enjeu dépasse le Rwanda. Si ce dispositif voit le jour, il pourrait servir de modèle à d'autres arrangements entre l'Europe et des États africains.

Une nouvelle géographie migratoire se dessine ainsi, où les pays du continent pourraient être appelés à gérer, sur leur sol, une partie des conséquences des politiques européennes. Reste une question fondamentale : à quelles conditions l'Afrique accepte-t-elle de devenir l'arrière-cour administrative des expulsions européennes ?