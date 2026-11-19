Interpellé par les députés le 17 novembre lors de la séance de questions orales avec débat au gouvernement sur les pénuries récurrentes de carburant à la pompe, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a donné les raisons avant d'annoncer les mesures préconisées par l'exécutif.

Le chef du gouvernement a informé la représentation nationale que la régularité de l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers a été gravement perturbée par la hausse sans précédent des prix sur le marché international, du fait de la fermeture du détroit d'Hormuz. Cette hausse s'est traduite par des pénuries récurrentes et des files d'attente dans les stations-service.

Selon Anatole Collinet Makosso, l'approvisionnement en carburant repose sur deux sources au Congo, notamment la production de la Congolaise de raffinage (Coraf) et les importations réalisées par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La production de la Coraf ne couvre actuellement qu'environ 40 % de la demande nationale. Les importations représentent donc près de 60 % de cette demande. La reconstitution des stocks a été ralentie par la baisse de la production, en particulier celle de l'essence à la Coraf, ainsi que par les retards de livraison des produits importés », a indiqué le Premier ministre. Il a précisé que ces retards s'inscrivent dans le contexte international actuel, perturbé et marqué par la hausse des prix des produits, du fret et des assurances.

Le prix du gasoil à l'importation ayant battu les records, l'arrêt programmé de la Coraf en septembre dernier pour maintenance a permis de remettre la raffinerie à flot. Ainsi, un programme de modernisation est en cours de mise en oeuvre.

Pour dynamiser l'importation continue des produits pétroliers, le gouvernement a consenti, par circulaire, à des mesures de soutien visant la prise en charge par l'État des surcoûts d'importation.

« Plusieurs cargaisons de super carburant ont été réceptionnées dans ce cadre et ont permis de rétablir l'équilibre actuellement observé sur ce produit. D'autres cargaisons sont attendues d'ici au 15 décembre 2026. L'ensemble des cargaisons attendues permettra d'assurer au pays une autonomie de consommation de 60 jours », a annoncé Anatole Collinet Makosso.

La deuxième raffinerie opérationnelle à partir du premier semestre 2028

Concernant le gasoil, au regard du niveau très élevé de son prix sur le marché international et de son prix d'entrée de distribution très bas sur le marché national, les mesures de la circulaire n'ont pas permis de résorber les surcoûts engendrés.

La raison avancée par le Premier ministre étant qu'une partie du prélèvement de la TVA, prix d'entrée de distribution, devrait être affectée aux importateurs-marqueteurs pour amoindrir le coût de revient de leurs importations. « Malheureusement, cela n'a toujours pas suffi. Un projet d'arrêté qui établit l'augmentation des prix d'entrée de distribution sans augmentation des prix de vente à la pompe est en cours d'élaboration et sera publié dans les tout prochains jours.

Ce projet d'arrêté qui cible les interventions de l'État, au cas par cas, devrait garantir à court terme la disponibilité du carburant. Par ailleurs, les cargaisons de gazole attendues à l'échéance du 15 décembre 2026 offriront au pays une autonomie de consommation de trente jours », a-t-il détaillé. Le chef du gouvernement espère que les arrivages programmés au cours des prochaines semaines permettront une amélioration progressive de la situation et une réduction sensible des tensions observées dans les stations-service sur l'ensemble du territoire national.

L'objectif visé par le gouvernement est de reconstituer progressivement les stocks afin de porter leur autonomie à un niveau compatible avec les standards de sûreté et d'approvisionnement.

D'après lui, l'exécutif travaille à une réforme visant à mieux catégoriser les consommateurs au regard du système de prix régulé. L'objectif est de rationaliser la dépense publique et de mieux cibler les bénéficiaires, d'autant plus que les subventions profitent aujourd'hui à l'ensemble des consommateurs, y compris à des entreprises disposant pourtant d'une grande capacité financière.

Quant à la construction de la deuxième raffinerie à Fouta, dans le Kouilou, par la société Atlantique pétrochimique, le chef du gouvernement a indiqué que les travaux se poursuivent, conformément au programme arrêté avec les partenaires du projet. Selon le chronogramme des travaux révisés, la période allant de 2025 à 2027 est consacrée à la réalisation de la phase 1 d'une capacité de raffinage de 1,5 million de tonnes par an, tandis que celle allant de 2028 à 2030 sera consacrée à l'extension des installations de la phase 1 pour atteindre une capacité de traitement de cinq millions de tonnes par an dont une unité de pétrochimie de 500 000 tonnes par an.

« Les travaux de génie civil sont en cours. Sur la base des informations communiquées par la société Atlantique pétrochimique, la première phase de la raffinerie entrera en exploitation courant premier semestre de l'année 2028. En attendant son entrée en production, la société a entrepris l'installation d'une unité modulaire de raffinage transitoire d'une capacité de 1 000 barils par jour, dont l'entrée en exploitation pourrait être prévue au mois de février 2027 », a-t-il conclu.