Le projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale (Pracac) a signé des protocoles d'accord et codes de bonne conduite avec les structures de prise en charge sanitaire, sécuritaire, judiciaire et psychologique des éventuelles victimes des violences basées sur le genre ( VBG) qui seront enregistrés dans le cadre de la mise en oeuvre de ses activités.

" Les protocoles d'accord qui viennent d'être signés garantissent la prise en charge des éventuels survivants des cas de VBG qui pourraient survenir dans le cas du Pracac, mis en oeuvre à Brazzaville, Bétou, Liranga et Makotipoko", a expliqué le spécialiste des questions des VBG au Pracac, Grâce Moukala.

"Au regard des activités qui seront exécutées et de l'afflux de la main d'oeuvre qui y sera déployée, il pourrait avoir des cas de harcèlement, d'abus de pouvoir et de viol. Il était donc nécessaire pour nous de prévenir les mécanismes de prise en charge" , a-t-il poursuivi.

Précisons que la prévention des VBG est l'une des exigences de l'accord de financement du Pracac, conclu entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale, conformément au plan d'engagement environnemental et social dudit projet. La gestion des cas de VBG, d'exploitation et d'abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel demeure préoccupante en République du Congo.

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Les données de la cartographie réalisée en 2025 auprès de 176 structures retenues confirment l'ampleur des besoins. 445 cas de viol, par exemple, ont été reçus au cours des douze derniers mois.

Entré en vigueur en 2024, le Pracac va se clôturer en octobre 2029. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'efficacité du transport et du commerce, de renforcer la résilience climatique des infrastructures et de promouvoir l'inclusion socio économique le long des corridors routier et fluvial sélectionnés.