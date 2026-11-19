interview

Après treize jours d'activités à la Corniche de Dakar, dans le cadre du programme des dix sports d'engagement des Joj « Dakar 2026 », Abou Ngame dresse un bilan très positif de l'expérience.

Quel bilan peut-on tirer de ces activités et du programme des dix sports d'engagement des Joj « Dakar 2026 », du 1er au 13 novembre ?

Le bilan est plus que positif. Je dirais même très positif. Ici, au niveau de la Corniche, nous avions différents types d'activités. Pour les sports d'engagement, les dix disciplines étaient présentées sous forme d'initiations, de démonstrations et d'activités de promotion. Le démarrage a été un peu poussif, parce que la mobilisation des écoles, notamment en ce qui concerne le transport, a été quelque peu difficile au début. Mais, par la suite, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il y a également eu le bouche-à-oreille. Certaines écoles se sont présentées spontanément, sans avoir reçu d'invitation du Cojoj. Elles avaient entendu parler du programme des sports d'engagement et souhaitaient, elles aussi, prendre part à la fête. Nous avons donc accepté volontiers toutes les écoles qui ont fait le déplacement. Par moments, la situation était même très difficile, mais nous avons su gérer et réussir à les faire participer.

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Comment s'est déroulée votre collaboration avec le Comité international olympique (Cio) et les fédérations internationales ?

Pour le programme d'engagement, il s'agit de relations qui se sont construites sur près d'un an et demi. Au départ, nous avons pris contact avec les fédérations internationales des dix sports d'engagement afin d'obtenir leur adhésion et leur approbation pour participer au programme. Ensuite, nous avons associé les fédérations nationales des dix disciplines, qui ont également joué le jeu en acceptant de prendre part à l'initiative. Ce travail de maillage entre les fédérations internationales et nationales, avec le soutien très actif du Cio, nous a véritablement permis de mettre en place un programme riche, dont nous sommes très fiers.

Quel bilan personnel et global tirez-vous de cette expérience ?

Sur le plan personnel, je suis très fier de ce qui a été accompli. Nous avons vraiment beaucoup travaillé. Cela a été particulièrement difficile et parvenir à ce résultat n'a pas été une chose simple. Mais je suis très satisfait et fier du travail réalisé. Cela montre que, lorsqu'il y a du travail, les efforts finissent par payer et les résultats suivent. C'est d'ailleurs un peu la même chose dans le sport. Les équipes et les athlètes qui ont remporté des médailles ont dû fournir beaucoup d'efforts en amont. Pour nous, voir tous ces enfants et ces membres du grand public venir participer aux activités constitue notre propre médaille dans le cadre du programme d'engagement.

Quelle expérience personnelle retenez-vous de cette aventure autour des dix sports d'engagement, préparée depuis plusieurs mois ?

Le fait d'avoir reçu les félicitations des fédérations nationales et internationales démontre que le travail a été bien réalisé. Personnellement, je trouve cette expérience particulièrement enrichissante. Maintenant, nous souhaitons que cet événement ne reste pas sans lendemain et que tout ne s'arrête pas au 13 novembre, mais qu'il y ait une véritable continuité. Les fédérations internationales ont fourni des équipements aux fédérations nationales, qui vont les conserver après les Jeux. Notre objectif est donc de voir comment cet héritage, aussi bien matériel qu'immatériel, pourra perdurer. Il s'agit spécialement de veiller à ce que les équipements sportifs soient utilisés à bon escient et dans de bonnes conditions. Quant à l'héritage immatériel, constitué des formations et de l'expertise acquise depuis le début du processus, il devra servir aux fédérations nationales dans l'organisation des compétitions et leurs activités quotidiennes, comme les séances d'initiation.