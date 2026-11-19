Le Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial (PAM) a adopté, ce mercredi, à Rome, le Plan stratégique de pays (PSP) 2027-2030 de la République démocratique du Congo, marquant une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat entre le Gouvernement congolais et l'agence onusienne spécialisée dans l'aide alimentaire. L'examen et l'approbation de cet instrument majeur, qui sous-entend les interventions du PAM et de ses principaux contributeurs mondiaux, s'est déroulé en présence de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de la Ministre d'État, Ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Eve Bazaiba.

A l'unanimité, les 36 disent « oui »

L'un après l'autre, les représentants des États membres du Conseil d'administration se sont dits préoccupés par la situation humanitaire qui sévit en RDC, notamment les déplacements massifs des populations à la suite des conflits armés, les privant ainsi de nourriture et de protection.

D'une seule voix, ils ont approuvé le Plan proposé, assorti d'un budget chiffré à 2,62 milliards de dollars américains. L'adoption de ce document constitue également une reconnaissance des priorités nationales défendues par le Gouvernement congolais.

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Judith Suminwa pour une action articulée entre urgence et résilience

Aligné sur le Plan national stratégique de développement de la RDC (PNSD), ce document traduit par ailleurs la volonté de mieux articuler les interventions humanitaires avec les politiques publiques de développement, dans une perspective de solutions durables à l'insécurité alimentaire.

A ce sujet, la Première Ministre en a appelé à un équilibrage des prévisions. « 75,3 % des ressources sont consacrées à la réponse humanitaire d'urgence, contre seulement 3,8 % à l'appui au filet social pour le relèvement communautaire.

Sans affaiblir l'assistance vitale, la RDC demande un rééquilibrage budgétaire global, conformément au Nexus Humanitaire-Paix-Dévelopment », a martelé Judith Suminwa devant le Conseil d'administration. Pour la Cheffe du Gouvernement, l'enjeu est d'investir davantage dans la résilience et les solutions durables, pour réduire la répétition des crises au pays.

Une participation stratégique de la Cheffe de l'Exécutif

Invitée de marque à cette deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du PAM, la participation de la Cheffe du Gouvernement a été d'une portée stratégique aux implications majeures. Car, c'est au plus haut niveau du Gouvernement que ce nouveau cadre de coopération a été entériné.

« Notre ambition est claire : sauver des vies, faire reculer la faim et transformer les crises d'aujourd'hui en perspectives de paix, d'autonomie et de développement pour les générations futures », a déclaré la Première Ministre dans son discours d'endossement.

En prenant part personnellement à ces assises, la Première ministre a ainsi porté le plaidoyer de la RDC auprès des partenaires internationaux pour un accompagnement à la mesure des défis auxquels le pays est confronté.

Sécurité alimentaire des Congolais : une priorité gouvernementale

Lors d'un petit déjeuner organisé en marge de la session du Conseil d'administration, la Cheffe du Gouvernement avait invité les différents partenaires financiers à soutenir ce nouveau PSP et à prendre des engagements conformes aux besoins des populations congolaises.

L'adoption du PSP 2027-2030 ouvre dès lors de nouvelles perspectives, avec l'ambition de faire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle un pilier de la stabilité, de la résilience et du développement socioéconomique du pays.

Le Plan stratégique de pays 2027-2030 s'aligne ainsi au deuxième pilier du Programme d'actions du Gouvernement qui définit es grandes orientations pour les interventions humanitaires en RDC. Il met notamment l'accent sur l'assistance alimentaire aux populations vulnérables, la lutte contre la malnutrition, le renforcement de la protection sociale ainsi que la résilience des communautés et des systèmes alimentaires.