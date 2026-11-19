A l'ouverture de la séance plénière de lundi 16 Novembre, le Président de l'Assemblée nationale, l'Honorable Aimé Boji Sangara, a félicité le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa position exprimée au Sommet de la Francophonie à Montréal en faveur du respect de la culture démocratique en République démocratique du Congo. Il a également rappelé la recommandation de la Chambre basse relative à l'accompagnement diplomatique de la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Dans la suite de son intervention, il a évoqué la célébration de sa première année à la tête de la Chambre basse du Parlement. A cette occasion, le Speaker de l'Assemblée nationale a tenu à exprimer sa profonde gratitude au Chef de l'État pour la confiance placée en sa Personne, en le désignant, en sa qualité de Haute Autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, comme candidat de cette famille politique à la Présidence de l'Assemblée nationale.

Revenant sur cette première année de responsabilité, l'Honorable Aimé Boji Sangara a salué la collaboration des membres du Bureau, des Députés nationaux et de l'administration parlementaire. Il a notamment mis en avant le travail législatif, le contrôle de l'action gouvernementale et la diplomatie parlementaire.

Pour la deuxième année de son mandat, il a annoncé la poursuite des réformes axées sur la modernisation, la numérisation et l'efficacité de l'Institution, ainsi que le renforcement de ses relations avec les citoyens.

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Sur le plan législatif, cette plénière a notamment été consacrée à l'examen de deux initiatives. La première concerne le Projet de loi relatif aux partenariats public-privé (PPP), présenté par le Ministre d'État, Ministre du Plan, Guylain Nyembo. La seconde est la proposition de Loi du Député national Luwasangu Muheta Paul Delacroix, modifiant et complétant la loi relative aux finances publiques.

A l'issue des débats, les deux textes ont été déclarés recevables et renvoyés à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire (ECOFIN) , avec la participation des commissions concernées, pour un examen approfondi.

Par ailleurs, intervenant à la suite de la motion d'information initiée par le Député national Joseph Bangakia au sujet des agissements du Gouverneur du Bas-Uélé à l'endroit de la questeure adjointe de l'Assemblée nationale, Grâce Nehema, le Président de la Chambre basse a insisté sur le respect de l'immunité parlementaire et des prérogatives constitutionnelles des Elus du peuple.