Initiée dans la douleur en 2026, la réforme des bourses nationales a commencé à porter ses fruits. La révision du décret n° 2014-963 du 12 août 2014, traduite notamment par l'arrêt de l'octroi systématique de dérogation pour les étudiants de la Licence 3 et du Master 2 et celui des paiements rétroactifs en prenant compte que la date d'inscription de l'étudiant, a permis, entre autres résultats positifs, la fin des dépassements budgétaires, le paiement d'une partie de la dette due à la banque (30 milliards de FCfa) ainsi que la réalisation d'une économie de près de 25 milliards de FCfa directement injectée dans la dette.

Quand on entreprend une réforme, c'est pour aboutir à des résultats concrets. On peut soutenir sans se tromper que tel a été le cas, en 2026, avec la réforme du système de paiement des bourses nationales d'études au Sénégal. Étape décisive dans la vie académique universitaire, marquée particulièrement par des épisodes douloureux sur le campus universitaire de l'Ucad, celle-ci a commencé à porter ses fruits aussi bien pour l'État que pour les étudiants. D'abord, il faut rappeler que tout est parti du constat selon lequel les bourses d'études nationales ne cessaient de grimper d'année en année avec des montants avoisinants même parfois la moyenne de 15 milliards de FCfa par an.

Par exemple, si nous prenons l'année 2024, selon les chiffres de la Direction des Bourses, il a été constaté que le total de bourses payées entre octobre et septembre était de 76 milliards 832 millions de FCfa. En 2025, il a été aussi remarqué que les bourses sont passées de 76 milliards à 93 135 690 000 FCfa, soit un bond significatif de plus de 15 milliards de FCfa. Pour la Direction des Bourses, la question était simple : comment faire face à ce dépassement qui crève le budget et apporter des solutions pour la résorption de la dette bancaire qui commençait à hanter le sommeil des autorités étatiques.

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« C'est là où une étude prospective a été faite par la Direction des Bourses et nous sommes arrivés à un diagnostic. Nous nous sommes rendu compte que ce dépassement s'explique par certaines pratiques en décalage du décret 2014 et qui sont mises en oeuvre dans le cadre du paiement », a indiqué Jean Amédé Diatta, Directeur des Bourses. Énumérant ces pratiques, il cite en premier les paiements rétroactifs consistant à payer des étudiants pour des mois où ils n'étaient pas encore inscrits -- ce qui donne naissance à des rappels de paiement -- l'octroi de dérogations pour les étudiants de Licence 3 et de Master 2 sans inscription académique sur l'année en cours, une pratique appelée « dérogation systématique », l'octroi de la bourse entière aux étudiants non boursiers en L1 passant en L2, et enfin l'attribution de la bourse aux étudiants de Master n'ayant pas obtenu au minimum la mention «Assez bien» en Licence.

Des pratiques qui ont amené la Direction des Bourses à initier un projet de réorganisation du mode de paiement en mettant un terme aux dérogations systématiques, aux bourses d'accompagnement consistant à payer des étudiants pour la quatrième ou cinquième année alors qu'ils n'ont droit que pour deux ans en Master. Il y a aussi l'octroi d'une demi-bourse aux étudiants non boursiers en L1 et bénéficiant d'un passage conditionnel en L2 et l'arrêt des paiements rétroactifs en prenant comme mesure : payer désormais l'étudiant à partir de la date où il est inscrit. Ces mesures, comme l'a souligné le Directeur des Bourses, ont naturellement comme conséquence l'arrêt des rappels et de tous les dysfonctionnements notés depuis des années dans le système. Il pointe du doigt l'impact positif de la décision principale qui a permis de réguler tout le système, notamment le paiement de la bourse désormais à partir de la date d'inscription de l'étudiant.

« Cela a permis de régler automatiquement la question des dérogations parce que le temps d'étude de l'étudiant correspond au temps de perception de la bourse », a déclaré M. Diatta, rappelant, dans la foulée, que « si on dit que je paye l'étudiant à partir de la date où il est inscrit, automatiquement on met fin aux bourses d'accompagnement parce que l'étudiant qui n'est pas inscrit ne peut pas être payé ». La conséquence directe, dit-il, est que tous les étudiants ne peuvent pas avoir le même calendrier de paiement. « Ce qui réorganise aussi le calendrier de paiement. Il ne peut plus y avoir de gros montants ni de rappels, car les boursiers ne percevront que des mensualités », a fait savoir le Directeur des Bourses.

Un gain de plus de 25 milliards de FCfa versé directement sur la dette

Pour Jean Amédé Diatta, cette réforme est menée pour donner des résultats positifs pour le compte des deux parties : l'État et les étudiants. Pour le premier nommé, elle a permis de faire baisser l'enveloppe que l'État consacre aux bourses nationales en passant de 93,135 milliards de FCfa en 2025 à 76 945 930 000 FCfa en 2026, entre le mois d'octobre et fin septembre. « Une situation due à la principale décision de la réforme, à savoir payer à partir de la date d'inscription de l'étudiant et qui a eu à générer des décisions secondaires qui ont mis fin à tous les dysfonctionnements qui étaient notés au niveau des bourses », a indiqué le Directeur des Bourses, soulignant que « cette décision n'a pas été inventée, car figurant bel et bien dans les textes réglementaires ».

« On a pu réaliser au moins une économie d'à peu près de 25 ou 26 milliards de FCfa, ce qui n'est pas négligeable », a-t-il renchéri. Jean Amédé Diatta précise que ce montant a été injecté au niveau de la dette que l'État doit à Ecobank, banque agréée pour le paiement des bourses nationales. « En injectant l'argent économisé au niveau du remboursement de la dette, cela nous a permis de libérer la ligne de financement des bourses parce que l'État doit à la banque une dette de 30 milliards de FCfa. Lorsque la ligne est saturée par la dette, on ne peut plus anticiper le paiement des bourses ; ce qui crée non seulement des retards, mais aussi une dépendance au Trésor public, car il faut que celui-ci paye pour que Ecobank puisse libérer les fonds », a expliqué M. Diatta. L'argent économisé, dit-il, a été injecté sur la dette et cela a permis de baisser celle-ci, en soulignant que « toute baisse observée sur la dette est de l'argent disponible pour préfinancer les bourses et éviter les retards de paiement.

Les contours d'un montage financier qui a vite donné des résultats

Comment en est-on arrivé à ce montage financier pour une direction qui n'a pas de recettes, mais seulement une dotation budgétaire ? À cette question fondamentale, le Directeur des Bourses répond sans difficulté. « Le calcul est simple. Je paye à partir de la date d'inscription en sachant que les étudiants ne s'inscrivent pas tous en octobre, donc en même temps. Par exemple, si on prend ceux qui s'inscrivent en janvier, on va reporter de trois mois leur paiement. Ceux qui s'inscrivent en février de quatre mois. Donc, on peut avoir des reports de quatre, cinq ou six mois de paiement. Si vous calculez ce nombre de mois et le nombre d'étudiants qui sont entrés dans le cadre de ce report, vous trouverez les 25 milliards de FCfa injectés sur la dette. C'est ce montage financier qui a été fait.

Donc, nous n'avons pas de recettes, mais nous parvenons à être réguliers dans les paiements et à temps », a expliqué Jean Amédé Diatta, rappelant qu'à l'époque, avec l'ancienne méthode, on reculait pour le paiement à cause de la rétroactivité. Le report de paiement créé dans le système a permis, selon lui, de lever des moyens financiers, de les injecter sur la dette et de libérer la ligne de financement pour les paiements à temps, dès le 1er mois d'inscription de l'étudiant. « C'est ce que nous avons fait en termes de montage financier. Cela a permis d'éviter les retards de paiement, de libérer la ligne de financement, donc de l'argent disponible, et de réduire notre dépendance vis-à-vis du Trésor », a indiqué le Directeur des Bourses.