Pour faire passer la filière du stade artisanal à l'échelle industrielle, les pouvoirs publics entendent lever les blocages financiers. La clarté des procédures d'autorisation, les incitations ciblées et le respect des normes sanitaires constituent le socle de ce nouveau pacte avec les investisseurs.

Longtemps cantonnée à des initiatives artisanales ou expérimentales, l'aquaculture sénégalaise ambitionne désormais de changer d'échelle. Pour réussir cette transition, l'accès aux capitaux reste déterminant. Les pouvoirs publics ont pris la mesure de ce défi et utilisent le levier réglementaire pour rassurer les banques comme les porteurs de projets. Cette démarche repose sur une relation de confiance renouvelée entre l'administration et les opérateurs économiques. « L'État, à travers les cahiers des charges prévus, rassure le secteur privé en assurant la sécurité institutionnelle et en définissant les politiques publiques visant à promouvoir le secteur à travers des avantages définis par des mesures incitatives en matière d'investissement », a fait valoir le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture lors de son intervention.

Outre l'attrait financier, a insisté M. Camara, il s'agit de structurer chaque maillon de la filière, de la production d'alevins et d'aliments jusqu'à la transformation et la commercialisation. L'application stricte des règles sanitaires, encadrée par le décret de novembre 2023 sur le contrôle officiel des produits, doit ouvrir aux fermes locales l'accès aux marchés les plus exigeants. « Le ministère ne ménagera aucun effort pour vous faciliter l'exercice de votre mission afin que nous puissions atteindre ensemble les objectifs assignés par le gouvernement pour le développement durable de l'aquaculture », a assuré Cheikh Ahmadou Tidiane Camara aux membres de la commission.