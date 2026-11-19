Plus de quarante acteurs de la société civile, des conseils communaux et des autorités administratives participent depuis mercredi 18 novembre à Kisangani, dans la province de la Tshopo, à un colloque consacré à la gouvernance démocratique des communautés en République démocratique du Congo.

Organisées pendant deux jours par l'Action pour la justice, le développement et les droits humains (AJDDH), ces assises réunissent des participants venus de Kinshasa, Kisangani et Bunia. Elles visent à identifier des stratégies susceptibles de renforcer une gouvernance locale plus participative, transparente et redevable.

Le colloque offre notamment un cadre d'échanges permettant d'évaluer la coopération entre les conseillers communaux élus et les bourgmestres nommés, trois ans après les élections communales organisées à travers le pays. Les participants entendent ainsi dégager des pistes de solutions pour améliorer la collaboration entre les autorités locales et les citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Antoinette Lokomba, conseillère communale élue de Makala à Kinshasa, ces travaux constituent une opportunité d'aborder les difficultés qui persistent dans la gestion des communes. « Après deux ans, nous n'avons jamais vu le budget de la commune, ni les priorités inscrites par rapport aux besoins de la population. Ça aussi, c'est encore un problème », a-t-elle déploré.

De son côté, Félix Alenga, acteur de la société civile, estime que cette rencontre doit contribuer à renforcer la redevabilité des élus locaux vis-à-vis de leurs administrés : « Nous allons revendiquer pour que les conseillers communaux puissent faire correctement leur travail et aller expliquer à la population ce dont ils sont redevables ». Le directeur exécutif de l'AJDDH, Jedidia Mabela, plaide quant à lui pour une mise en commun des expériences afin d'améliorer la gouvernance locale.

« Nous voulons mettre en lumière ces conseillers communaux pour inspirer les autres, mais aussi offrir une opportunité de réseautage entre les conseillers communaux de ces trois villes, afin de voir dans quelle mesure ils peuvent apprendre les uns des autres et améliorer leur gestion », a-t-il expliqué.

Les travaux doivent s'achever ce jeudi par l'adoption d'une « Déclaration de Kisangani ». Selon les organisateurs, ce document pourrait servir de feuille de route aux gouvernants et aux acteurs locaux engagés dans le renforcement de la gouvernance démocratique à la base.