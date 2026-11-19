Le gouvernement provincial du Kasaï-Central fait face à une motion de censure déposée mercredi 19 novembre à l'Assemblée provinciale à l'issue de l'interpellation du gouverneur Joseph-Moïse Kambulu. Initiée par le député provincial Willy Wishiye, cette démarche intervient après un débat sur la gestion de la province, deux ans et demi après l'élection du gouverneur. Les députés sont appelés à se prononcer sur cette motion ce vendredi.

L'interpellation du gouverneur a porté sur plusieurs aspects de la gestion provinciale, notamment la gouvernance, l'exécution des projets de développement et l'utilisation des ressources publiques. Selon les informations communiquées lors des travaux, plus d'une centaine de questions ont été adressées au chef de l'exécutif provincial par les députés. À l'issue des échanges, le député provincial Willy Wishiye s'est déclaré non satisfait des explications fournies par le gouverneur Joseph-Moïse Kambulu. Estimant que plusieurs préoccupations soulevées par les élus n'avaient pas reçu de réponses satisfaisantes, il a déposé une motion de censure contre l'ensemble du gouvernement provincial.

Cette initiative a recueilli neuf signatures de députés provinciaux. L'examen de la motion est annoncé pour vendredi 20 novembre au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Central.En attendant l'issue de cette procédure parlementaire, le gouvernement provincial continue d'exercer ses fonctions.

Le vote des députés déterminera la suite à donner à cette initiative ainsi que les conséquences éventuelles sur l'exécutif provincial.

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Des consultations convoquées à Kinshasa

Par ailleurs, le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur a convoqué à Kinshasa plusieurs acteurs impliqués dans ce dossier. Selon un télégramme officiel, sont invités aux consultations : le bureau de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province, l'initiateur de la motion ainsi que les députés signataires. Cette démarche intervient alors que les tensions institutionnelles entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial connaissent une nouvelle escalade au Kasaï-Central.