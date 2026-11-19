Le ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement a invité les propriétaires de baleinières à se présenter ce jeudi 19 novembre à son cabinet pour retirer des gilets de sauvetage destinés à renforcer la sécurité des passagers sur le fleuve Congo. Toutefois, cette dotation est soumise à des conditions administratives et techniques strictes visant à professionnaliser davantage le secteur du transport fluvial.

Selon un communiqué du ministère, seuls les armateurs en règle avec la législation en matière de navigation pourront bénéficier de ces équipements de sécurité. Les propriétaires de baleinières sont appelés à présenter notamment un certificat de navigabilité valide, un certificat de jaugeage, un livret matricule mais aussi un carnet de paie des membres d'équipage.

Ils devront également se munir des titres de compétence professionnelle du personnel navigant, des bordereaux douaniers relatifs aux marchandises transportées, ainsi que du reçu de paiement de la taxe trimestrielle de navigation. Ces documents visent à garantir la conformité des embarcations et de leurs équipages aux normes en vigueur. Au-delà des exigences administratives, le ministère précise que seules les baleinières âgées de moins de cinq ans pourront prétendre à cette dotation.

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Les embarcations concernées doivent également être équipées au minimum d'une bouée et d'une ceinture de sauvetage ; ainsi que de sable sec, ou à défaut d'un extincteur pour maitriser le feu en cas d'incendie.

Les bénéficiaires devront en outre signer un contrat lors de la remise des gilets.

Renforcer la sécurité de la navigation

Cette mesure s'inscrit dans la politique de sécurisation du transport par voie d'eau engagée par le gouvernement, alors que les accidents fluviaux continuent de faire de nombreuses victimes à travers le pays. Les autorités entendent ainsi améliorer les conditions de navigation et promouvoir le respect des normes de sécurité à bord des embarcations assurant le transport des passagers et des marchandises.

À travers cette procédure, le vice-Premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, cherche également à renforcer la traçabilité des activités fluviales et à encourager une meilleure régulation du secteur. L'objectif affiché est de disposer d'embarcations conformes aux exigences techniques et administratives, afin de réduire les risques de naufrage et d'améliorer la sécurité des usagers des voies navigables de la RDC.