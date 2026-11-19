Le Réseau pour les droits de l'homme (REDHO) tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie des détenus dans les prisons de Beni, Butembo et Lubero, ainsi que dans l'établissement de garde pour enfants du Grand Nord-Kivu. Dans un communiqué publié mercredi 18 novembre, l'organisation dénonce l'absence prolongée de subventions de l'État destinées à l'approvisionnement de ces maisons pénitentiaires.

Selon le REDHO, le manque de financement affecte gravement l'alimentation et la prise en charge médicale des détenus. Cette situation plonge des milliers de pensionnaires dans une précarité extrême, mettant en péril leurs conditions de détention et leur droit à la santé.

Le coordonnateur de l'organisation, Muhindo Wasivinywa, affirme que les quatre établissements pénitentiaires du Grand Nord-Kivu comptent actuellement 3 898 détenus, dont 120 femmes et 13 nourrissons. Il rappelle qu'une subvention trimestrielle est normalement prévue par l'État congolais pour assurer leur prise en charge.

Cependant, selon lui, même la subvention du quatrième trimestre 2025 n'a jamais été débloquée. Cette interruption de plus d'une année dans l'approvisionnement serait à l'origine des difficultés auxquelles font face les détenus et les gestionnaires des prisons.

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« Les directeurs de ces maisons pénitentiaires ont déjà contracté beaucoup de dettes auprès des fournisseurs de vivres ; certains sont aujourd'hui menacés d'arrestation », déplore Muhindo Wasivinywa.

Tout en saluant l'appui ponctuel de certaines personnes et organisations qui viennent en aide aux détenus, le REDHO appelle le gouvernement congolais, notamment les ministères de la Justice, du Budget et des Finances, à prendre des mesures urgentes pour remédier à cette situation.

L'organisation rappelle que les détenus demeurent des citoyens bénéficiant du droit à la vie et que leur prise en charge relève de la responsabilité de l'État.

Contactées par Radio Okapi, les autorités judiciaires ainsi que l'administration pénitentiaire du Nord-Kivu n'avaient pas encore réagi au moment de la publication de cette information.