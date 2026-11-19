Kinshasa est régulièrement confrontée aux inondations, à l'insalubrité et aux difficultés d'évacuation des eaux et des déchets. Dans certains quartiers, ces problèmes affectent directement les conditions de vie des habitants, particulièrement pendant la saison des pluies.

C'est notamment le cas de N'Danu et Salongo, dans la commune de Limete, ainsi que du quartier Abattoir, dans la commune de Masina. Ces trois quartiers sont concernés par le projet TO PETOLA, qui signifie « assainissons ensemble ».

Financé principalement par une subvention de 15 millions d'euros de l'Agence française de développement, avec un appui de l'Union européenne, ce projet vise à améliorer la résilience de ces quartiers face aux inondations, à renforcer l'assainissement et à associer les communautés à la gestion de leur environnement. Près de 80 000 habitants sont concernés.

Le 9 novembre dernier, une deuxième réunion du Comité de pilotage s'est tenue à l'Hôtel de ville de Kinshasa. À cette occasion, les autorités ont fait le point sur les réalisations et les travaux en cours, avec plusieurs inaugurations annoncées pour 2027.

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Mais concrètement, qu'est-ce qui a déjà changé dans la vie des habitants ? Les infrastructures réalisées répondent-elles à leurs besoins ? Et que reste-t-il à faire pour que ce projet produise des résultats durables ?

C'est autour de ces questions que le débat de l'édition de Parole aux auditeurs de ce jeudi 19 novembre a tourné avec Tom Kisenda, responsable de la CDUK et coordonnateur du projet TO PETOLA.