De nouveaux combats opposent depuis lundi matin 16 novembre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) aux miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) dans le territoire de Djugu, en Ituri. Les affrontements, marqués par des tirs d'armes lourdes et des bombardements, sont signalés dans les environs des plaines de Savo et de Bulé, suscitant de vives inquiétudes pour la sécurité des populations civiles, notamment les déplacés.

Selon des sources locales concordantes, les hostilités ont débuté peu avant 10 heures et se poursuivaient encore au moment de leurs témoignages. Deux principaux fronts auraient été identifiés : l'un à Lala, près de Bulé, et l'autre dans les environs de la plaine de Savo, en direction de Gali.

La même source rapporte que plusieurs balles perdues ainsi que des projectiles sont tombés à proximité de certains sites de déplacés et aux alentours d'un hôpital. Des femmes auraient également été blessées par des éclats d'obus lors des combats survenus la veille. Aucun bilan officiel ou fiable n'était toutefois disponible jusqu'à présent.

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Joint à ce sujet par Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Djugu, le commissaire supérieur Ruffin Mapela, a confirmé la reprise des attaques attribuées aux combattants de la CRP. Il a également fait état de mouvements de ce groupe armé vers d'autres zones du territoire, faisant craindre une extension des violences dans la région.

Face à cette situation, l'autorité territoriale a appelé la CRP à respecter son engagement de cessez-le-feu. Il a par ailleurs exhorté les jeunes à ne pas rejoindre les groupes armés, soulignant l'importance de préserver la paix et le vivre-ensemble dans cette partie de la province de l'Ituri, régulièrement affectée par l'insécurité.