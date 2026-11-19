Des responsables religieux, enseignants, vendeuses de marchés et relais communautaires ont participé mardi 16 novembre à Beni, au Nord-Kivu, à une session de formation sur la prévention de la maladie à virus Ebola. Organisée par les Femmes citoyennes engagées dans la lutte contre Ebola, cette activité vise à renforcer les capacités des leaders communautaires afin de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'améliorer la sensibilisation de la population face à l'épidémie.

Cette initiative intervient dans un contexte où les autorités sanitaires multiplient les efforts pour contenir la propagation de la maladie à travers un engagement accru des communautés.

Au cours de la première journée de formation, les participants ont été sensibilisés à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les marchés, les écoles et les lieux de culte. Des séances pratiques ont également été consacrées au lavage correct des mains et à l'utilisation du chlore dans la prévention des infections.

Renforcer la communication sur les risques

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les organisateurs, la formation vise aussi à améliorer les connaissances des participants sur les comportements à risque et à leur fournir des outils pour lutter contre les rumeurs et la désinformation autour d'Ebola.

Les bénéficiaires sont appelés à jouer un rôle actif dans la diffusion de messages de prévention au sein de leurs communautés respectives.

Les leaders communautaires au coeur de la riposte

Pour David Kabasha, superviseur du bureau de la Communication sur les risques et l'engagement communautaire (CREC) dans les zones de santé de Beni, l'adhésion des communautés reste un élément déterminant dans la lutte contre la maladie.

« L'activité se focalise beaucoup plus sur l'engagement communautaire, l'identification et la communication des comportements à risque ainsi que la communication non violente. Les leaders communautaires doivent sensibiliser et transmettre les messages à toute la population, car tout le monde est exposé à cette maladie », a-t-il expliqué.

Selon lui, aucune catégorie de la population ne devrait être laissée sans information fiable sur Ebola.

Faire des participants des relais de proximité

À travers cette formation, les organisateurs entendent constituer un réseau de relais communautaires capables de transmettre des informations vérifiées et de promouvoir l'adoption des mesures de prévention dans les quartiers, les écoles, les marchés et les lieux de culte.

L'objectif est de renforcer la confiance de la population dans les actions de riposte et de contribuer à réduire les risques de propagation de la maladie dans la ville de Beni.