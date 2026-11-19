Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors organise, en partenariat avec le bureau de l'UNICEF en Tunisie, une manifestation nationale à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant.

Cet événement, prévu ce vendredi 20 novembre 2026 au Centre culturel et sportif de la jeunesse de Ben Arous, marquera le coup d'envoi officiel du Mois de la protection de l'enfance 2026, qui se poursuivra jusqu'au 20 décembre.

Parallèlement, le ministère inaugurera le même jour, à partir de 10 heures à la Galerie de l'Information de Tunis, l'exposition dédiée à la sécurité numérique présentant les créations et productions d'enfants. Organisée par le Centre national de l'informatique pour l'enfant sous le slogan « Ensemble pour un environnement numérique sûr », cette exposition se tiendra jusqu'au dimanche 22 novembre 2026.

Au programme figurent des planches de bandes dessinées réalisées par des enfants ainsi qu'une action de sensibilisation à la sécurité en ligne. Celle-ci proposera un parcours interactif articulé autour de cinq ateliers pratiques visant à sensibiliser les jeunes aux différents enjeux de la protection numérique, complété par une séance démonstrative en direct animée par l'atelier éducatif de sécurité numérique.