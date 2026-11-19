Le renouvellement du parc de transport public, l'amélioration de la qualité des services et le désenclavement des régions intérieures figurent parmi les principales priorités soulevées par les députés lors de l'examen du budget du ministère du Transport pour 2027. Les interventions ont mis en évidence les difficultés structurelles du secteur, qui touchent aussi bien le transport terrestre que ferroviaire, maritime et aérien.

Réunis jeudi en séance plénière commune entre l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts, en présence du ministre du Transport, Rachid Amri, les députés se sont notamment interrogés sur la capacité des crédits alloués au ministère à répondre aux besoins du secteur.

Le budget proposé pour 2027 s'élève à environ 1 321 millions de dinars, dont près de 92 % sont consacrés au transport terrestre. Les élus ont estimé que les moyens prévus doivent permettre d'accélérer le renouvellement des flottes, de moderniser les infrastructures et d'améliorer concrètement les conditions de déplacement des citoyens.

Le transport public face à une dégradation des services

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Le vieillissement du parc d'autobus, les pannes récurrentes, le manque de véhicules et l'irrégularité des dessertes ont dominé une grande partie des interventions. Les députés ont dénoncé les situations de surcharge et les retards qui affectent quotidiennement les usagers, particulièrement aux heures de pointe.

Ils ont appelé à l'acquisition de nouveaux autobus, à une meilleure répartition des véhicules entre les régions et au renforcement des moyens de maintenance et des ressources humaines des sociétés de transport.

Dans le Grand Tunis, les élus ont notamment insisté sur la nécessité d'améliorer les services de bus et de métro, tout en demandant des précisions sur l'avancement du projet d'acquisition de 30 rames de métro.

Les difficultés de transport dans les régions intérieures et rurales ont également été soulignées. Les députés ont réclamé la réactivation de plusieurs lignes, notamment entre Gabès et Tunis, El Hamma et Tunis, Matmata et Tunis ainsi qu'entre Matmata et Djerba.

Le transport scolaire et universitaire constitue une autre préoccupation majeure. Les élus ont alerté sur les difficultés rencontrées par les élèves et les étudiants, notamment dans les zones rurales, et demandé un renforcement des dessertes afin de garantir un accès régulier aux établissements scolaires et universitaires.

Trains, ports et aéroports : des infrastructures à moderniser

Le secteur ferroviaire a également suscité de nombreuses interrogations, notamment sur la situation financière de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), le vieillissement des équipements et les difficultés liées au transport du phosphate.

Les députés ont appelé à moderniser les infrastructures, renouveler les wagons, rétablir les lignes suspendues et améliorer la sécurité ferroviaire, notamment au niveau des passages à niveau et des systèmes de signalisation.

Dans le transport maritime, l'amélioration des liaisons entre Sfax et Kerkennah a été réclamée, parallèlement à la modernisation des ports commerciaux. Les perspectives de développement du port de Skhira et l'avancement du projet de port en eaux profondes d'Enfidha ont également été évoqués.

Concernant le transport aérien, les interventions ont porté sur les difficultés de Tunisair et de la Société tunisienne de catering, ainsi que sur la nécessité d'accélérer l'extension de l'aéroport de Tunis-Carthage et de moderniser les aéroports régionaux. Les députés ont notamment demandé une meilleure exploitation de l'aéroport de Sfax et la réactivation des liaisons aériennes au départ de Matmata.

Transport rural, sécurité et gouvernance

Les conditions de transport des ouvrières agricoles ont également été soulevées. Malgré l'existence d'un cadre juridique spécifique, les députés ont dénoncé la persistance de déplacements dans des conditions ne garantissant pas toujours leur sécurité. Ils ont appelé à revoir les mécanismes réglementaires et à développer des solutions de transport adaptées.

Le manque de licences de taxis individuels, collectifs et de transport rural dans plusieurs régions a, par ailleurs, été signalé. Les élus ont plaidé pour une répartition plus équitable des autorisations et des mécanismes de financement facilitant le renouvellement des véhicules.

Enfin, les députés ont insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle des sociétés de transport, notamment à travers la création de structures régionales d'inspection, et d'accélérer la réalisation des projets programmés.

Ils ont appelé à faire en sorte que les crédits prévus dans le budget 2027 se traduisent par une amélioration effective des services, une meilleure mobilité entre les régions et des conditions de transport répondant davantage aux attentes des citoyens.