Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Youns Bjijou a procédé, mercredi, à l'inauguration du Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI de Dakhla, une infrastructure intégrée dédiée aux soins, à la formation et à la recherche scientifique.

L'inauguration de cette structure sanitaire, qui coïncide avec la célébration par le Royaume du 71e anniversaire de la Fête de l'Indépendance, traduit la Haute Bienveillance et la Vision de Sa Majesté le Roi en vue d'offrir à l'ensemble des citoyens un accès équitable à des services de santé de dernière génération, en s'appuyant sur un établissement hospitalier, intégrant les innovations médicales les plus avancées, adossé à une structure universitaire de référence.

Elle atteste également du rôle central qu'accorde le Souverain à la formation des ressources humaines dans ce secteur vital et Sa détermination à leur assurer une formation de qualité adaptée à l'évolution scientifique et technologique.

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Réalisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), ce complexe d'envergure, érigé sur une superficie globale de 470.000 m2, dont 112.500 m2 construits, vise ainsi à renforcer l'offre de soins, à développer la formation des professionnels de santé et à promouvoir la recherche scientifique dans les provinces du Sud du Royaume.

Cette infrastructure comprend notamment l'Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Dakhla, d'une capacité de 259 lits, dont 51 dédiés aux soins critiques, ainsi que l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), conçue pour accueillir jusqu'à 3.000 étudiants.

S'étendant sur une superficie construite de 43.950 m2, l'établissement hospitalier dispose de 28 spécialités médicales et chirurgicales et pourra accueillir jusqu'à 226.000 patients par an pour des soins et des consultations externes.

Il comprend également 15 salles d'opération et d'intervention, dont dix salles au bloc opératoire central, deux salles de cathétérisme, deux salles d'endoscopie et une salle d'urgence.

L'hôpital dispose de onze pôles d'excellence, couvrant notamment la cardiologie interventionnelle, la chirurgie orthopédique et traumatologique, la médecine nucléaire, l'oncohématologie adulte et pédiatrique, la radiothérapie, la neurochirurgie, la neuro-interventionnelle et l'endo-urologie.

Il est également doté d'équipements médicaux modernes, notamment un service d'imagerie médicale opérationnel 24h/24, un laboratoire de biologie médicale automatisé de dernière génération et des installations dédiées à l'oxygénothérapie hyperbare.

Sur le volet universitaire, le complexe abrite l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, qui s'étend sur une superficie construite de 70.000 m2 et comprend sept amphithéâtres totalisant 1.300 places assises, 88 salles de cours et 88 salles de travaux pratiques et dirigés, équipées de technologies audiovisuelles modernes.

Cette composante universitaire intègre notamment une faculté de médecine, une école supérieure d'ingénieurs en sciences de la santé, une faculté des sciences infirmières et professions de la santé, un centre de simulation de 1.800 m2 et une Académie africaine, ainsi qu'un centre de congrès d'une capacité de 600 places.

Le complexe comprend également une résidence universitaire de 600 lits et un quartier résidentiel doté de 300 logements collectifs, ainsi que plusieurs équipements et services de proximité, dont des installations sportives, une mosquée, une crèche et des espaces commerciaux.

Par ailleurs, cette infrastructure hospitalo-universitaire est dotée d'un pôle énergie centralisé, conçu pour garantir la continuité des activités hospitalières et universitaires, tout en assurant une gestion optimisée des ressources énergétiques.

Dans une déclaration à la presse, le directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Ahmed Bennana, a souligné que l'inauguration du Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI de Dakhla s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi, tendant à renforcer le système de santé national et à le rendre plus efficace, équitable et durable.

Il a précisé que cette infrastructure intégrée comprend un pôle hospitalier d'une capacité de 259 lits, dont 51 dédiés aux soins critiques, couvrant plus de 28 spécialités médicales, ainsi qu'un pôle académique dédié à la formation des professionnels de santé, doté notamment d'un centre de simulation permettant aux étudiants et praticiens de développer leurs compétences, tout en garantissant la sécurité des patients.

M. Bennana a également relevé que le complexe abrite l'Académie africaine des sciences de la santé, qui participe à l'organisation du Dakhla Global Summit, prévu les 20 et 21 novembre, soulignant que cette infrastructure contribuera au renforcement de l'offre sanitaire dans la région et à la formation des compétences nécessaires pour en assurer la pérennité.

À travers ses différentes composantes, le Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI de Dakhla est appelé à contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés, au renforcement des capacités de formation dans les métiers de la santé et au développement de la recherche scientifique, tout en confortant la vocation de Dakhla en tant que pôle sanitaire et universitaire ouvert sur le continent africain.

La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure sanitaire s'est déroulée en présence du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Ali Khalil, d'élus, de plusieurs responsables institutionnels et de personnalités civiles et militaires.