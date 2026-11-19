Le chirurgien ophtalmologue et maître-assistant à la Faculté de médecine de Sfax, Yassine Belghith vient de remporter le prix international « Ten Outstanding Young Persons of the World » (JCI TOYP 2026), dans la catégorie de l'innovation médicale, lors du congrès mondial de la Jeune Chambre Internationale (JCI), tenu le 16 novembre à Clark, aux Philippines.

Cette distinction récompense notamment sa contribution au développement de la chirurgie ophtalmologique dans le secteur public, à travers la création de la première unité spécialisée de chirurgie oculaire dans le sud tunisien, au sein de l'hôpital universitaire Mohamed Ben Sassi à Gabès.

Belghith qui exerce dans le gouvernorat de Gabès oeuvre à renforcer les équipements médicaux nécessaires au développement de la chirurgie ophtalmologique de précision, et ce, en coordination avec le ministère de la Santé. En deux ans, il a réalisé plus de 1500 interventions chirurgicales, dont notamment la première implantation d'une cornée artificielle temporaire en Tunisie, la première vitrectomie et la première greffe de cornée à Gabès. Il a aussi opéré une septuagénaire et lui a permis de retrouver la vue après près de dix ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Belghith a également contribué à la formation de médecins résidents à l'hôpital universitaire de Gabès et participé à des caravanes médicales dans plus 20 zones rurales, outre l'organisation de missions annuelles de formation à Djibouti au profit des ophtalmologues et la participation à des congrès et manifestations scientifiques internationaux.

Il convient de noter que deux autres prix ont été remportés par des tunisiens. Il s'agit d'Emna Mizouni qui a été distinguée dans la catégorie « Réalisation culturelle » et Khadija Maalej, dans la catégorie « Enfance, paix et droits humains ». Le prix JCI TOYP est un rendez-vous annuel de la JCI qui récompense dix jeunes de moins de 40 ans, issus de différents pays, pour leurs réalisations remarquables et leur contribution. Il couvre plusieurs domaines, notamment l'innovation médicale, les sciences et technologies, le leadership, les affaires, la culture et l'engagement citoyen.