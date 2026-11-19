Les outils de contrôle parental destinés aux utilisateurs des services de télécommunications et d'Internet en Tunisie seront mis à disposition gratuitement, a annoncé le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, jeudi 19 novembre 2026, au palais du Bardo.

Cette mesure fait suite à une décision prise en juin dernier par l'Instance nationale des télécommunications (INT), imposant aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d'accès à Internet de proposer ces dispositifs de protection.

Le ministre s'exprimait lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée au budget de la mission des Technologies de la communication pour 2027.

Protection des enfants sur Internet : une campagne nationale de sensibilisation en préparation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La protection de la famille et de l'enfant dans l'espace numérique constitue une priorité pour le ministère des Technologies de la communication, qui travaille en coordination avec les ministères de la Justice, de la Famille et de la Femme, de l'Intérieur ainsi que de la Jeunesse et des Sports.

Au-delà des solutions techniques, le ministère prépare une vaste campagne de sensibilisation aux risques liés à l'utilisation d'Internet par les enfants. Des ateliers seront également organisés dans les établissements éducatifs, en collaboration avec le ministère de l'Éducation.

Sofiene Hemissi a insisté sur le rôle essentiel des parents dans l'accompagnement de leurs enfants et la surveillance de leur usage des appareils électroniques. Les dispositifs de contrôle parental ne sauraient, selon lui, remplacer la vigilance familiale.

Cybersécurité : une surveillance des menaces 24 heures sur 24

Abordant la question de la cybersécurité, le ministre a indiqué que la Tunisie, à l'instar des autres pays, fait face à des cyberattaques et à des tentatives d'intrusion informatique.

Des équipes spécialisées assurent une surveillance permanente des menaces numériques, 24 heures sur 24.

Le ministre a également appelé à développer une véritable culture de la sécurité numérique, soulignant que la protection des données personnelles ne repose pas uniquement sur les lois et les solutions technologiques.

Il a notamment invité les citoyens à prendre conscience des risques liés à la publication de leurs informations personnelles et familiales sur les réseaux sociaux.

Intelligence artificielle : la Tunisie met en oeuvre sa stratégie nationale

Concernant l'intelligence artificielle (IA), Sofiene Hemissi a annoncé que la Tunisie avait validé sa stratégie nationale et entamé sa mise en oeuvre, en s'appuyant sur ses compétences et ses ressources nationales.

Le ministre a souligné l'importance de prendre en considération les spécificités culturelles, civilisationnelles et sociales du pays dans le développement des applications d'intelligence artificielle.

Il a également plaidé pour la production de contenus fiables, reflétant l'histoire, la culture et les valeurs de la société tunisienne.