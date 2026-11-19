L'ouvrage intitulé « La Trilogie financière : Analyse-choix, financement et planification des investissements », du Professeur Docteur Ange Mabiala Mabiala, a été présenté au public lors d'une cérémonie de vernissage organisée à Kinshasa, sous le parrainage du Deuxième Vice-président du Sénat, Norbert Basengezi Katintima, le 17 novembre 2026.

Cette publication scientifique, parue le 15 octobre 2026 aux Éditions L'Harmattan RDC, avec une préface du Professeur Docteur Robert N'Kwim Bibi Bikham, Recteur de l'Université Protestante au Congo (UPC), propose une approche intégrée de la gestion financière et de la décision d'investissement, dans un contexte économique marqué par l'incertitude et la volatilité des marchés.

Ouvrant la cérémonie, Mme Patricia Maisha, membre de l'organisation, a souligné l'importance de cet ouvrage pour le monde universitaire et les milieux économiques. Elle a indiqué que cette publication constitue une contribution à la diffusion des connaissances en matière de gestion financière, en mettant en évidence la nécessité d'associer l'analyse des projets, le choix des mécanismes de financement et la planification des ressources. Elle a également encouragé les participants à faire de cette rencontre un cadre d'échanges scientifiques et de confrontation entre les connaissances théoriques et les réalités professionnelles.

La présentation du parcours de l'auteur a été assurée par le Professeur ordinaire Théodore Ngoy, Secrétaire général académique de l'Université pédagogique nationale (UPN), qui a mis en exergue son expérience dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, notamment dans les domaines de l'économie, de la finance, de l'audit, du contrôle de gestion et du management.

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Intervenant à son tour, le préfacier, le Professeur Docteur Robert N'Kwim Bibi Bikham, a relevé l'intérêt pratique de cet ouvrage pour les investisseurs et les opérateurs économiques en République démocratique du Congo, particulièrement en ce qui concerne l'amélioration des décisions financières et l'évaluation des projets d'investissement.

Dans sa présentation, le Professeur Ange Mabiala Mabiala a expliqué que son ouvrage repose sur trois axes fondamentaux et complémentaires. Le premier concerne l'analyse et le choix des investissements, à travers les méthodes d'évaluation de la rentabilité et des risques. Le deuxième porte sur le financement, notamment l'équilibre entre les fonds propres et les ressources empruntées ainsi que l'optimisation du coût du capital. Le troisième est consacré à la planification des investissements, avec un accent particulier sur l'anticipation des besoins financiers et la gestion de la trésorerie.

Ces trois dimensions constituent, selon l'approche développée dans le livre, un ensemble indissociable pour garantir la viabilité des projets et renforcer la pérennité financière des organisations.

Les explications de l'auteur ont été suivies d'un échange avec les participants, qui ont soulevé plusieurs préoccupations relatives à l'application des principes financiers dans la conduite des investissements.

Prenant la parole, le parrain de la cérémonie, le Deuxième Vice-président du Sénat, Norbert Basengezi Katintima, a invité les différentes catégories socioprofessionnelles à se procurer cet ouvrage, estimant qu'il constitue un outil utile pour orienter les choix d'investissement et améliorer la compréhension des mécanismes financiers.

La cérémonie s'est clôturée par une séance de vente et d'acquisition de l'ouvrage, qui a suscité l'intérêt des participants.

A travers cette publication, le Professeur Ange Mabiala Mabiala met à la disposition des étudiants, chercheurs, entrepreneurs, gestionnaires, investisseurs et décideurs publics un instrument de référence pour mieux appréhender les enjeux de la décision financière.

Dans un environnement où la réussite d'un investissement dépend autant de la pertinence du projet que de la capacité à le financer et à en planifier les ressources, cet ouvrage se présente comme un outil de consultation et d'aide à la décision. Sa lecture pourrait ainsi contribuer à promouvoir une culture de gestion financière fondée sur la rigueur, l'anticipation et la rationalité économique.