Les avantages de rester au sein de l'OIF

- Un poids démographique et un levier d'influence. Avec plus de 100 millions d'habitants, la RDC représente un acteur démographique majeur de l'espace francophone. Ce poids lui confère une capacité de négociation et une légitimité pour participer aux réformes institutionnelles et influencer la gouvernance de l'organisation.

- Une tribune diplomatique multilatérale. L'OIF, qui rassemble près de 90 États et gouvernements, offre à la RDC un espace de concertation et de mobilisation diplomatique. Elle lui permet de défendre ses intérêts nationaux, sa souveraineté et son intégrité territoriale, tout en construisant des alliances sur des enjeux internationaux.

- Des opportunités de coopération et de développement. L'appartenance à l'OIF facilite l'accès à des programmes de coopération dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la recherche, le numérique, la culture, la formation professionnelle, l'environnement et l'entrepreneuriat des jeunes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les conséquences d'un éventuels retrait de l'OIF

- Une perte de visibilité et d'influence diplomatiques. Quitter l'OIF priverait la RDC d'une tribune multilatérale supplémentaire pour faire entendre sa voix, mobiliser des soutiens internationaux et participer aux décisions qui engagent l'avenir de l'espace francophone. Ce serait renoncer à peser de l'intérieur sur les orientations de l'organisation.

- Une réduction des opportunités de coopération. Un retrait pourrait entraîner la perte de l'accès aux programmes et mécanismes de coopération réservés aux États membres, selon les conditions propres à chaque dispositif. Les étudiants, chercheurs, artistes et jeunes entrepreneurs congolais pourraient ainsi voir certaines opportunités de financement, de formation et de mise en réseau leur échapper.

- Une rupture politique sans rupture linguistique. Quitter l'OIF ne signifierait ni abandonner la langue française ni remettre en cause son statut officiel en RDC. En revanche, ce serait un signal de réorientation diplomatique et géopolitique, susceptible de modifier les partenariats internationaux privilégiés par le pays.

L'enjeu pour la RDC

La question n'est donc pas simplement de savoir s'il faut rester ou quitter l'OIF. Elle est surtout de savoir comment transformer le poids démographique, politique et culturel de la RDC en influence diplomatique réelle, en opportunités économiques et en bénéfices concrets pour sa population.

La RDC n'a pas intérêt à abandonner une tribune internationale où son poids lui donne une capacité d'influence. Elle a plutôt intérêt à y occuper pleinement sa place, à défendre ses intérêts et à contribuer activement à la réforme de la Francophonie.

« Nous ne devons pas confondre les frustrations liées au fonctionnement actuel de l'OIF avec l'intérêt stratégique de notre appartenance à cette organisation. On peut contester la gouvernance d'une institution, réclamer sa réforme et défendre fermement ses intérêts sans nécessairement quitter cette institution. »