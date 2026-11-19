Les Editions Vives Voix et le Fonds d'archives africain - Ababacar Samb Makharam (Faasm) s'apprêtent à leur Biennale de Dakar 2026, avec l'exposition «Sutura». Six artistes, actuellement en résidence aux quartiers des Editions Vives Voix (Point E), vont en être les affiches. Ils présenteront des oeuvres qui dialoguent aussi bien avec la mémoire qu'avec l'(anti)fragilité.

Samedi dernier, au siège des Editions Vives Voix du quartier Point E, la 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar et son « Off » ont révélé un bout de leurs tons et formes. Les Editions Vives Voix et le Fonds d'archives africain - Ababacar Samb Makharam, par leur présidente, Ghaël Samb Sall, ont convié la presse à découvrir la résidence et les créations en cours des six artistes qu'ils vont exposer.

Les oeuvres composeront l'exposition «Sutura», programmée autant pour la Biennale de Dakar 2026 (19 novembre au 19 décembre) que pour le Parcourts 2026. Ainsi allons-nous découvrir les oeuvres de la Sénégalaise Ko Sy, des Béninois Eliane Aïsso, Géraud B. Cledjo et Eric Médéda, de la Marocaine Soumiya Jallal et du Congolais Olivier Fall Masey. Ce dernier, durant le tour des ateliers, a notamment intéressé les regards.

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Avec son nom sonnant sénégalais du Centre, il a présenté son travail devant son compatriote, Son Excellence Christophe Muzungu, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Sénégal.

La Rdc est par ailleurs le pays invité d'honneur de la 16e édition de la Biennale. L'artiste visuel pluridisciplinaire Olivier Fall Masey travaille sur une oeuvre à la croisée de nos mémoires urbaines et de l'(anti)fragilité, thématique générale de la Biennale de Dakar 2026. Il a sculpté une pirogue avec des panneaux de mousse isolante en polyuréthane, et en proéminence il a réalisé des figurines et autres « traces et symboles » urbains avec la même matière polymère.

En sculptant cette barque, Olivier Fall Masey évoque l'écologie et célèbre les efforts du pêcheur qui conserve ses poissons dans ces bacs. En utilisant cette matière, a priori très fragile mais demeurant un puissant isolant thermique et acoustique, l'artiste congolais explore l'(anti)fragilité. Cette notion indique de se réinventer dans les chocs et de transformer ses faiblesses en une force motrice qui marque la renaissance et la réémergence.

C'est également un tableau de la ville de Dakar qu'Olivier Fall Masey montre sur des toiles A3, avec un fond neutre et des avant-plans en couleurs. Telle que la pièce présentant un car-rapide dans ses couleurs vives, tout en laissant en noir et blanc les scènes de vie et l'architecture imposante d'une mosquée et d'une église. C'est le symbole d'une urbanisation sauvage, d'une gentrification débridée et dévoyée.

C'est le symbole d'une ville qui garde illusoirement des identités dépouillées de leur essence par diverses altérations, comme ce car-rapide qui est une carte postale à lui seul, mais dont les pétarades, les circuits et la fumée noire perturbent au quotidien la qualité de vie. « Mon travail pousse aussi à réfléchir sur quelles villes léguer aux générations futures », précise Olivier Fall Masey, qui porte le nom d'un ascendant tirailleur sénégalais qui avait débarqué au Congo.

Tous comme Olivier Fall Masey, tous les cinq autres artistes de la résidence partent du fonds d'archives du Fonds d'archives africain pour la sauvegarde de la mémoire - Ababacar Samb Makharam (Fonds Asm) pour réaliser les oeuvres de l'exposition «Sutura».

L'idée est d'explorer ces images et documents d'archives en tant qu'espaces vivants de production de sens, de connaissances, ainsi que de création artistique et de connexion interdisciplinaire. «Sutura», mot et notion wolof, signifie le soin, la dignité, la préservation de ce qui est précieux. À l'heure où les débats sur le patrimoine et les restitutions traversent le monde, nous avons voulu un acte fondateur : instaurer un dialogue direct entre les territoires eux-mêmes.

Quand des artistes venus de tous ces pays interrogent ensemble nos collections, ils tissent un récit commun de nos peuples et de nos géographies », explique Ghaël Samb, également co-commissaire de l'exposition avec Maïran Ma-Laügt, qui a pris la parole aux côtés d'Evelyne Diatta Accrombessi, mécène qui a accompagné la présence de deux artistes de la sélection.