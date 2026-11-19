Le projet, développé par Ken Aïcha Sy, prend donc soin des mémoires, révèle des récits parfois invisibles et accompagne leur transmission par la création contemporaine. C'est en cela que l'artiste visuel béninois Eric Médéda produit une toile longue de dix mètres qui convoquent les intelligences séculaires des Afriques.

Il reprend des articles sur des solutions hydrauliques dans le Dahomey, urbanistiques avec Léopold Sédar Senghor, politiques avec la Tanzanie, etc., et ce dès le début des années 1960. C'est une transmission, et surtout une leçon. « Il est important de dire à nos jeunesses qu'il n'y a rien qu'ils disent qui n'ait déjà été dit et très bien dit auparavant par nos devanciers dans l'Histoire.

L'Afrique a écrit une belle partition dans le monde qui nous permet de n'avoir aucun complexe et d'enseigner tout au monde, d'enrichir l'universel », défend Eric Médéda, qui réalise dans le même temps des petits formats carrés qui font le prolongement de la grande toile.

La suite d'Histoire, la transmission, le passage, c'est aussi la touche de Soumiya Jallal. Elle prolonge sa pratique et sa philosophie de tous les jours dans «Sutura». Architecte, artisane textile et urbaniste, la Marocaine explore le patrimoine depuis une trentaine d'années, pour ranimer les savoir-faire locaux qui tendent à disparaître.

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Sa pièce textile de couleur écrue et beige, qui ressemble curieusement à sa tignasse et son visage, répond à ce principe de revalorisation qui allie rusticité et complexité de la pratique artisanale. Soumiya Jallal a formé, à ce jour, plus de 2.000 artisans dans son pays, enjambant l'anecdotique et le nostalgique pour réaliser une pratique contemporaine qui installe le patrimoine dans l'intemporel.

L'oeuvre de Ko Sy, qui avoisine la pièce textile de S. Jallal, est aussi en résonance avec ces principes. L'artiste visuelle sénégalaise relie des personnages imaginaires, ou de son imaginaire, à des photos anciennes.

L'esthétique de Ko Sy renvoie à l'idée des négatifs, neutralisant l'instant ou le personnage photographié, pour le verser dans l'intemporalité et l'inscrire dans « une communauté qui ne cesse de grandir ».