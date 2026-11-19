Un an après son installation, la Commission consultative pour l'aquaculture s'est réunie, ce mardi 17 novembre 2026, pour poser les jalons d'une gouvernance renouvelée. Fort d'un arsenal juridique récemment modernisé, l'État sénégalais espère faire de la pisciculture un véritable relais de croissance face à l'essoufflement de la pêche traditionnelle.

La deuxième session de la Commission consultative pour l'aquaculture (Cca) s'est ouverte, hier, mardi 17 novembre à Dakar. Organisée par l'Agence nationale de l'aquaculture (Ana), cette rencontre a lieu un an après l'installation de l'instance. Elle constitue un nouveau temps d'échange sur les orientations à donner à la filière aquacole.

Les délégués de l'État et les acteurs de la filière veulent poser les jalons d'une gouvernance renouvelée, indispensable pour ériger la pisciculture en relais de croissance face à l'essoufflement de la pêche traditionnelle.

Dès l'entame des travaux, le directeur général de l'Ana, Cheikh Ahmadou Tidiane Camara, représentant le ministre des Pêches et l'Économie maritime, a rappelé la portée de ces assises face aux défis de sécurité alimentaire.

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« L'aquaculture apparaît aujourd'hui non seulement comme un complément, mais aussi comme une alternative crédible qui peut permettre de faire face à la réduction significative des produits halieutiques », a-t-il affirmé.

À l'en croire, cette volonté politique fait écho à une mutation profonde observée à l'échelle planétaire et documentée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao). D'après les données publiées en 2026 par l'agence onusienne, la production mondiale d'animaux aquatiques a atteint 194,5 millions de tonnes en 2024.

L'élevage aquatique y occupe désormais une place prépondérante avec une contribution de 53 %, soit 177 millions de tonnes, et génère 22 millions d'emplois directs. Pour M. Camara, ces chiffres tracent une trajectoire claire pour le continent.

« Avec l'innovation et des pratiques responsables, l'Afrique peut transformer son potentiel aquacole en un véritable moteur de souveraineté alimentaire et de prospérité partagée », a-t-il plaidé. Pour concrétiser cette ambition, précise M. Camara, le gouvernement a engagé depuis quatre ans une vaste refonte de son cadre normatif afin de rassurer les bailleurs et les opérateurs économiques.

Ce socle repose sur la loi n° 2022-06 du 15 avril 2022 qui institue le Code de l'aquaculture et sur son décret d'application n° 2024-859 adopté le 29 mars 2024. Il est renforcé par le décret n° 2023-2160 du 6 novembre 2023 qui encadre le contrôle officiel et sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Au centre de cette architecture institutionnelle, a précisé le directeur général de l'Ana, se trouve la Commission consultative, créée par l'article 13 du Code de l'aquaculture. Composée de vingt délégués issus des administrations publiques et des organisations professionnelles, cette instance pluridisciplinaire éclaire les décisions gouvernementales. Ses missions englobent l'examen des plans d'aménagement, les avis sur les demandes de permis d'exploitation ainsi que les questions relatives à la transformation et à la commercialisation des produits.

La portée de ces réformes dépasse le simple volet administratif. La clarification de la classification des fermes aquacoles et de leurs régimes d'autorisation lève les zones d'ombre qui freinaient l'arrivée des capitaux privés. « La mise en place d'un cadre législatif et réglementaire est d'une grande portée, pouvant atteindre plusieurs niveaux, dont la garantie des financements pour le renforcement de la productivité à travers la sécurisation des investissements et l'insertion du secteur privé », a souligné Cheikh Ahmadou Tidiane Camara. Grâce à des cahiers des charges lisibles et à des mesures incitatives, les autorités promettent un environnement stable aux entrepreneurs prêts à investir dans la filière.