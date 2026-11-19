interview

Le développement de l'aquaculture ne peut se faire au détriment des écosystèmes marins. Spécialiste du secteur, Wally Ndianco Ndiaye revient, dans cette interview, sur les conditions océanographiques, les contraintes environnementales et les exigences scientifiques qui doivent accompagner l'ambition aquacole du Sénégal.

Le Sénégal affiche une ambition forte pour l'aquaculture. Quelles sont les conditions océanographiques et environnementales indispensables à un développement véritablement durable ?

Il faut une eau de bonne qualité, avec une température relativement stable, une salinité adaptée à l'espèce élevée, un niveau d'oxygène suffisant et, bien sûr, l'absence de pollution. Notre littoral a un atout considérable, les remontées d'eaux froides et riches, les upwellings, au large de la Grande Côte et de la Petite Côte, ainsi que des estuaires très productifs comme le Saloum et la Casamance. Mais attention, chaque site a ses limites.

Un bon site se choisit sur des mesures, pas à l'intuition. Il faut étudier les courants, la profondeur, s'assurer d'un endroit abrité contre la houle, et vérifier l'accès facile aux marchés et aux ports.

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C'est à ce prix que l'on évitera les mauvaises surprises. Il faut également intégrer la logistique : disponibilité de juvéniles de qualité, d'aliments, de froid, de laboratoires, de diagnostic et de moyens de transport rapides vers les marchés. Une ferme isolée, même bien située sur le plan océanographique, peut échouer faute de services. La planification doit être à la fois marine et terrestre.

Justement, vous évoquez les limites. Quels sont les principaux risques environnementaux liés au développement des exploitations aquacoles en milieu marin?

Le risque majeur, c'est la pression sur les écosystèmes côtiers. Si l'on implante des fermes sans étude d'impact sérieuse, on peut perturber les herbiers marins, les mangroves, qui sont des nurseries naturelles. Ensuite, il y a le risque des rejets. Il s'agit, entre autres, d'excréments, d'aliments non consommés et de résidus médicamenteux. Mal gérés, ces rejets peuvent provoquer une eutrophisation locale, c'est-à-dire une prolifération d'algues qui épuise l'oxygène et asphyxie le milieu. Il y a aussi le risque d'évasion d'espèces exotiques ou de maladies contagieuses pour les populations sauvages.

Enfin, la concentration de cages peut créer des conflits d'usage avec la pêche artisanale et le tourisme. Le tout est évitable, mais cela demande une régulation stricte et une surveillance continue. Le Sénégal a le potentiel.

Il lui faut maintenant la méthode. La régulation doit être proportionnée, transparente et appliquée à tous, petits et grands opérateurs. Elle suppose des inspections régulières, des seuils de rejet clairs, un suivi sanitaire des cheptels et des mécanismes de plaintes accessibles aux riverains. Sans cette crédibilité, les conflits se multiplient et la filière perd sa licence sociale.

Le changement climatique et la hausse de la température de l'eau menacent-ils directement ces activités ?

Oui, et c'est peut-être la menace la plus difficile à contenir. Une eau plus chaude, c'est moins d'oxygène dissout, une croissance ralentie, une sensibilité accrue aux pathogènes. Les épisodes de mortalité massive deviennent plus fréquents. Les upwellings, dont je parlais, pourraient être perturbés dans leur intensité et leur saisonnalité. Sans compter l'acidification des océans, qui affecte les coquillages et les crustacés.

Les aquaculteurs devront s'adapter. Ils devront choisir des espèces plus tolérantes, décaler les cycles de production et installer des systèmes d'oxygénation. Mais l'adaptation a un coût, et tous ne pourront pas suivre. C'est pourquoi la recherche et l'accompagnement public sont essentiels. Les assureurs, les banques et les pouvoirs publics doivent comprendre ces risques pour proposer des garanties et des crédits adaptés. Sinon, seuls les acteurs les plus solides résisteront, au détriment d'une aquaculture inclusive et territorialisée.

Le Sénégal dispose-t-il aujourd'hui de suffisamment de données scientifiques pour identifier les zones maritimes favorables à l'aquaculture ?

Honnêtement, nous avons des bases, mais elles restent fragmentaires. Les campagnes océanographiques existent, notamment grâce à l'Institut de recherche agricole (Isra), et à la coopération internationale. On connaît mieux les upwellings et la circulation générale. Mais à l'échelle locale, pour choisir un site précis, il manque souvent des mesures fines, notamment les courants de marée, la bathymétrie détaillée, la qualité de l'eau saisonnière et la cartographie des herbiers. Sans ces données, on avance à l'aveugle. Il faut un atlas des zones propices, actualisé et accessible aux porteurs de projets.

C'est un investissement modeste au regard des risques évités. Cet atlas devrait croiser les données physiques, biologiques et socio-économiques : courants, vents, bathymétrie, qualité de l'eau, présence d'herbiers, zones de pêche, accès portuaire et marché. Il devrait être mis à jour et consultable en ligne, avec des fiches par site et des recommandations de charges maximales.

Comment, dès lors, concilier l'augmentation de la production aquacole avec la préservation des écosystèmes marins ?

Par la planification spatiale, on ne peut pas implanter n'importe où, n'importe comment. Il faut définir des zones d'aquaculture dédiées, en évitant les zones de reproduction, les herbiers sensibles et les couloirs de migration. Ensuite, il faut imposer des normes, à savoir des densités de stockage limitées, des aliments durables et une gestion intégrée des parasites.

Et surtout, associer les communautés locales. Les pêcheurs artisans doivent être partie prenante, pas les spectateurs. L'aquaculture durable, ce n'est pas opposer production et environnement, c'est les penser ensemble. Avec une gouvernance forte et des scientifiques écoutés, c'est possible. Cela suppose des comités locaux de suivi, des contrats de coexistence avec la pêche et le tourisme, et une fiscalité locale qui finance la surveillance. La méthode, c'est aussi la transparence des données et l'éducation des porteurs de projets.