Trente étudiantes congolaises de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), ont reçu mercredi chacune une Bourse Mulan, une initiative de l'Ambassade de Chine en République démocratique du Congo (RDC), destinée à promouvoir l'éducation des jeunes femmes et à soutenir leur parcours académique, qui est à sa 5ème édition.

La cérémonie de remise des bourses s'est déroulée à l'Ambassade de la République Populaire de Chine en RDC, en présence du Recteur de l'Université de Kinshasa (Unikin) et du Conseiller du Ministre de l'Enseignement Supérieur, chargé de la coopération, de plusieurs autres invités.

Prenant la parole à cette occasion, l'Ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, a félicité les lauréates et réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de la coopération éducative avec la RDC: « au cours des cinq dernières années, la Bourse Mulan a bénéficié à plus de 130 excellentes étudiantes congolaises, en les aidant à surmonter des difficultés, à poursuivre leurs études dans les meilleures conditions et à réaliser leurs rêves avec confiance et détermination », a-t-il déclaré.

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Créée en 2022 par l'Ambassade de Chine en RDC, la Bourse Mulan tire son nom d'une héroïne légendaire chinoise, symbole de courage, de détermination, de persévérance et d'esprit d'innovation. Pour Zhao Bin, cette initiative traduit la volonté de promouvoir la place des femmes dans l'éducation et le développement de la société. Le diplomate chinois a rappelé que, selon le président chinois Xi Jinping, « les femmes sont d'importantes créatrices, actrices et héritières de la civilisation humaine ».

L'Ambassadeur a également souligné que la coopération sino-congolaise dans le domaine de l'éducation constitue une composante importante des relations entre les deux pays, notamment à travers les bourses d'études et les programmes de formation proposés aux jeunes Congolais.

Des bourses revues à la hausse

Cette cinquième édition marque une évolution du programme. Le nombre de bénéficiaires a été porté à 30, tandis que le montant de la bourse a été relevé à 900 dollars américains, a précisé le diplomate chinois. S'adressant aux lauréates, Zhao Bin les a encouragées à faire preuve de courage face aux défis, à mettre leurs compétences au service du développement de la RDC et à contribuer au renforcement des liens d'amitié entre les peuples congolais et chinois.

Au nom de l'ensemble des bénéficiaires, Marie-Élisabeth Mandoko Umba a exprimé sa joie et sa gratitude envers les autorités chinoises et congolaises, ainsi que les responsables universitaires, pour leur accompagnement et cette marque de confiance à l'endroit des étudiantes congolaises. À travers la Bourse Mulan, l'Ambassade de Chine entend poursuivre son soutien à l'éducation et à la formation des jeunes femmes, considérées comme des actrices essentielles du progrès économique et social de la RDC.