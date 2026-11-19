Près de 70 % des procédures administratives exigeant une copie conforme ou une légalisation de signature en Tunisie sont dépourvues de fondement juridique, a révélé le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hémissi.

Cette déclaration a été faite jeudi 19 novembre 2026, au palais du Bardo, lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée au budget de son département.

Vers la suppression des formalités administratives inutiles

Ce constat résulte d'un inventaire des procédures administratives mené par le ministère des Technologies de la communication, en collaboration avec la Direction générale de la réforme administrative et des études prospectives, relevant de la présidence du gouvernement.

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Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une plateforme nationale destinée à recenser et à réviser l'ensemble des procédures des structures publiques, afin de supprimer les documents et les conditions superflus.

Le ministre a également annoncé un principe majeur de cette réforme : le citoyen ne devra plus fournir un document déjà détenu par une autre administration publique.

« Dalil », la référence officielle des démarches administratives

Le portail national « Dalil » constituera la référence officielle unique en matière de procédures administratives. Il précisera les documents nécessaires ainsi que les démarches à suivre pour accéder aux différents services publics.

Selon Sofiene Hémissi, les procédures qui ne figurent pas sur cette plateforme ne devraient plus être prises en compte.

Digitalisation des services publics : trois axes prioritaires

La stratégie nationale de transformation numérique de l'administration repose sur trois principaux axes :

La numérisation des services publics les plus sollicités par les citoyens.

L'interconnexion des administrations et l'échange de données.

Le développement des grands systèmes d'information.

Des programmes de formation et d'accompagnement seront également mis en place au profit des personnes rencontrant des difficultés dans l'utilisation des outils numériques.

La Tunisie compte déjà 34 maisons des services numériques

Le ministère entend diversifier les canaux d'accès aux services publics, notamment à travers les applications mobiles, les plateformes Internet et les maisons des services numériques.

L'objectif est de permettre à chaque citoyen d'accéder au même service administratif par le moyen qui lui convient le mieux.

La Tunisie compte actuellement 34 maisons des services numériques, implantées en priorité dans les communes dépourvues d'autres infrastructures de services. Une deuxième phase est prévue pour étendre ce réseau.

La résistance au changement, principal obstacle à la réforme administrative

Pour Sofiene Hémissi, la réussite de la digitalisation de l'administration tunisienne ne repose pas uniquement sur le développement de plateformes technologiques. Elle nécessite également une révision approfondie des procédures et une transformation des méthodes de travail au sein des institutions publiques.

Le ministre a identifié la résistance au changement comme le principal obstacle à cette réforme, appelant à privilégier la simplification administrative et l'échange de données entre les institutions plutôt que d'imposer aux citoyens des démarches inutiles.