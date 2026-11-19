En Tunisie, l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) repose sur un barème progressif de huit tranches, avec des taux allant de 0 à 40 %. Si les premiers 5 000 dinars de revenu annuel imposable sont exonérés, la charge fiscale augmente ensuite progressivement avec le niveau des revenus.

Concrètement, pour un revenu annuel imposable de 20 000 dinars, le taux effectif d'imposition s'élève à 16,25 %. Il passe à 20,83 % pour un revenu de 30 000 dinars et atteint 26,30 % pour 50 000 dinars. Pour un revenu annuel de 70 000 dinars, il grimpe à 29,64 %.

Au-delà de 70 000 dinars, le taux marginal d'imposition atteint 40 %. Cela ne signifie toutefois pas que l'ensemble du revenu est imposé à ce taux, mais uniquement la partie qui dépasse ce seuil.

Si ce système repose sur le principe d'une imposition proportionnelle à la capacité contributive, il pose néanmoins la question de la pression fiscale exercée sur les revenus intermédiaires. Les classes moyennes sont particulièrement concernées, avec des taux marginaux compris entre 25 et 36 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette situation prend une importance particulière dans un contexte de hausse du coût de la vie et de recul du pouvoir d'achat. En effet, lorsque les salaires augmentent pour compenser l'inflation, une partie de ces hausses peut être absorbée par l'impôt si les seuils d'imposition ne sont pas révisés régulièrement.

L'actualisation du barème en fonction de l'évolution des prix apparaît ainsi comme un enjeu important. Sans adaptation, les augmentations salariales risquent de ne pas se traduire par une amélioration réelle du pouvoir d'achat des ménages, notamment pour les catégories à revenus intermédiaires.