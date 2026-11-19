Luanda — Le président de l'Assemblée nationale angolaise, Adão de Almeida, a plaidé jeudi pour une plus grande ouverture des institutions parlementaires à la participation directe des citoyens aux processus législatifs et délibératifs, afin d'adapter la démocratie représentative aux exigences de la société contemporaine.

Intervenant lors du 5e Congrès de la Fédération des avocats de langue portugaise, le responsable parlementaire a estimé que les assemblées législatives devaient mettre en place des mécanismes permettant aux citoyens de suivre les travaux parlementaires et d'y prendre directement part, au-delà des instruments traditionnels tels que les pétitions.

Selon Adão de Almeida, les institutions parlementaires devraient également faciliter la présentation d'initiatives législatives citoyennes et favoriser l'implication des associations représentatives d'intérêts spécifiques dans le processus d'élaboration des lois.

« Si la démocratie appartient à tous, le Parlement doit être celui de tous », a-t-il déclaré, soulignant que les plateformes numériques constituent une opportunité de renforcer la transparence et la reddition de comptes des institutions parlementaires à l'égard des citoyens.

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Le président de l'Assemblée nationale a enfin relevé que, malgré les revendications en faveur d'une démocratie davantage participative et les remises en question du modèle traditionnel de représentation politique, l'institution parlementaire demeure essentielle au fonctionnement des systèmes démocratiques.

Principale amélioration : le titre « appelle à une plus grande ouverture » est plus direct et plus naturel dans le langage des agences de presse. L'expression « initiatives législatives citoyennes » apporte également davantage de concision et de précision institutionnelle.

Défis technologiques et environnementaux

Abordant les enjeux technologiques, Adão de Almeida a placé la régulation de la société numérique, de l'intelligence artificielle et la protection des données au rang des priorités de l'agenda législatif des parlements de demain.

Il a estimé que l'émergence de nouvelles puissances technologiques imposait l'adoption d'un cadre réglementaire approprié, à même de garantir le respect de l'État de droit et de préserver la souveraineté numérique des États.

Dans ce contexte, il a mis en garde contre le risque d'un creusement des inégalités entre les nations, lié à la concentration des capacités technologiques dans certains pays. Il a, à cet égard, souligné la nécessité de faire du financement du développement technologique une priorité budgétaire.

Les questions de durabilité environnementale et de soutenabilité financière ont également occupé une place importante dans son intervention. Le président de l'Assemblée nationale a notamment préconisé de consacrer les bonnes pratiques environnementales dans des dispositions juridiquement contraignantes et de mobiliser des ressources publiques pour financer les politiques de lutte contre les changements climatiques.

S'agissant de la soutenabilité financière, il l'a présentée comme un enjeu de justice intergénérationnelle, estimant que la satisfaction des besoins de la génération actuelle ne devait pas se faire au détriment des conditions de vie des générations futures.